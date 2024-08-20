Росія готує масований удар по Україні: експерт про кількість ракет, міста та "секретні домовленості"

В Росії триває підготовка до масованого удару по Україні. Ворог проводить тренувальні польоти на бортах Ту-95. Росіяни здатні випустити до сотні ракет. Масована атака може припасти на День незалежності України — суботу, 24 серпня.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан.

За його словами, захід ЗСУ в Курську область не змінив планів російської армії та не призвів до розгортання військової операції на цьому напрямку.

“Вони намагаються зупинити наші війська з допомогою нелінійних частин, не кадрової армії. Закидають туда Росгвардію, якісь частини забезпечення, приватні охоронні підприємства, строковиків. Тобто не видно абсолютно розгортання військової операції. Вони більше це сприймають як прикордонний конфлікт. Не зняли війська зі східного фронту, а саме це одна з задач була в нас під час руху на Курськ. Росіяни далі тиснуть на Покровськ”, — каже Роман Світан.

Військовий експерт зазначив, що нічого не змінилося і в планах росіян по застосуванню далеких засобів ураження. Сьогодні у ворога триває процес накопичення ракет.

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“Вони виготовляють достатньо велику кількість ракет, для того, щоб нанести, припустимо, один масований удар. Тим більше, що вони вже виготовлені, тобто кількість ракет понад тисяча щонайменше є. Для них зробити масову атаку нескладно. Єдине — цілевказівка як така. По яким цілям бити? По тим, які розвідані, до яких вони намагаються дістати. Ми бачимо ці атаки на Київщину, але вони прикриті потужною системою протиповітряної оборони”, — розповів ТСН.ua Роман Світан.

Останні атаки по Київщині, ймовірно, пов’язані із необхідністю ворога перевірити розташування системи протиповітряної оборони. Росія намагається виявити радіолокаційні станції, пускові установки та визначити алгоритм дій ППО.

“Тому, вони (атаки — ред.) такі не масові, принаймні зараз тривають, розплановані, але не масові. Підготовка до масованого удару однозначно триває. Злітають, постійно переміщуються, виходять на пускові рубежі Ту-95. У режимі тренувальних польотів виходять, готуються до масованої атаки. По чотири-п’ять-шість “тушок” виходять. Якщо атака буде за участю принаймні шести літаків, то навіть кілька десятків — до сотні ракет, за великим рахунком, можуть відправити. Якщо туди будуть ще підходити Ту-160”, — вважає військовий експерт.

За словами Романа Світана, підготовка до атаки однозначно ведеться, однак буде вона чи ні — залежатиме від певних домовленостей.

“Зняття загрози на 24 серпня (День незалежності України — ред.) по великим містам, по Києву зокрема, може залежати від домовленостей, які можуть проводитися сьогодні — за якимось розміном. Наприклад, ми не підриваємо вам Керченський міст на 24 число, а ви не б'єте по Києву. Я образно кажу. Тобто, якщо не буде атаки 24 серпня, то це означає, що спрацювали домовленості. Якщо її не буде, чи вони не спрацюють, росіяни однозначно перед 24-м, чи 24 серпня завдадуть ракетний удар”, — розповів ТСН.ua Роман Світан.

Військовий експерт каже, що українцям у великих містах доцільно виїхати за їхні межі напередодні свята, якщо є така можливість.

“З точки зору безпеки це непогана думка. Якщо є куди виїхати, провести день десь подалі від розташування небезпечних місць, це краще зробити. Живіші будемо. Якщо залишилися в столиці або передмісті, треба бути дуже обережними. Під час будь-якої повітряної тривоги треба однозначно ховатися. І не за правилом двох стін — воно може не спрацювати, коли буде масована атака. Оптимально йти під землю. Тобто йти в укриття, або на нульові поверхи будівель. Треба для себе зрозуміти, що це час підвищеної небезпеки”, — каже Роман Світан.

Нагадаємо, російські окупанти підійшли до Покровська на 7-8 км. На початку року це було 38 км. За словами аналітика, ситуація на Донеччині катастрофічна.

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