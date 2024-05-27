Росія готує наступ на ще два міста: воїни ЗСУ розповіли про відбиття штурмів та чи достатньо у них снарядів

Окупанти планують наступ на Торецьк і Нью-Йорк. Містечка під тимчасово окупованою Горлівкою. Наші позиції там не мінялись з 2015-го року. Але після того, як росіяни почали стрімко просуватись в Очеретино тепер цей напрям під загрозою. Наші армійці спинили наступ ворога. Тепер відловлюють по лісосмугах групи ворожої піхоти, яка намагається штурмувати наші позиції

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Гармаші бригади Короля Данила відбивають ворожі штурми з боку Авдіївки. Тут навіть непримітна лісосмуга посеред поля прошита ударами від снарядів. Бо ця зеленка, як її називають армійці - стратегічно важлива.

Андрій робить чергові прорахунки для пострілу і бійці знову заряджають САУ, щоб не дати розгорнути наступ росіян у бік Покровська, ще й прикрити два міста неподалік Горлівки - це Нью-Йорк та Торецьк.

Відбиття атак окупантів

Окупанти намагаються потиснути наші сили в районі Карлівки і просунутись до міста Покровськ. А на цьому фланзі наступають в бік села Керамік, аби розгорнути наступ на Торецьк. Це стало можливе після їхнього просування в Очеретино. Стримати такий стрімкий рух ворога наші сили там поки змогли. Тепер росіяни трохи притихли. І піхота вже не так активно їде на штурм. Натомість, майже без упину працюють артилерією. А по містечках, що межують з тимчасово окупованою Горлівкою все стирають авіацією.

Сергій показує нам запас боєприпасів. Це все може вистрілити за день, якщо йде інтенсивний наступ. Всі ці снаряди українського виробництва. І хоч на перший погляд здається, їх у погребі неподалік гармати чимало, але артилерист каже, для такої рухомої лінії фронту хотілося б в три рази більше.

ЗСУ

А ще треба доставляти снаряди на позиції швидко. Для цього бійцям треба транспорт. Збирають собі на авто. Допомогти можете й ви, задонативши по цьому QR-коду гармашам.

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