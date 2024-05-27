Росія готує новий наступ: де найближчим часом може вдарити ворог

Росіяни накопичують сили ще в одному місці. Аналітики американського Інституту вивчення війни прослідкували активізацію ворога в Курській і Бєлгородській областях і видали детальний аналіз дій росіян поблизу північно-східного кордону України, а головне припустили, на що там здатен ворог і до чого готується.

Де вже найближчим часом може вдарити РФ, навіщо росіянам новий фронт, що про цю загрозу кажуть українські військові і яку заяву зробив президент України Володимир Зеленський? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Зеленський анонсував новий наступ Росії?

Це мав почути увесь світ! Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти напередодні саміту миру у Швейцарії. Він записав зворушливе звернення до всього світу і закликав допомогти Харківщині. Росіяни ледь не щодня атакують Харків КАБами і обстрілюють з С-300, ще й почали новий наступ на Харківщину у 2024-му. Але це не все, що хотів сказати Зеленський. Президент анонсував нову атаку росіян. Їхню підготовку уже бачать ЗСУ за 90 км від українського кордону.



Росія накопичує сили на Сумщині

І це ще далеко не всі деталі, які відомі станом на 27 травня. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, підготовку росіян уже видно з супутника. Фахівці прогнозують нове загострення, але вже з боку Сумщини. Вони фіксують активізацію ворога, зокрема накопичення зброї на військових базах поблизу – це 100% доказ того, що рашисти готують новий наступ. Назвали в Інституті і точне місце, де, скоріш за все, атакуватимуть росіяни.



“Схоже, що Зеленський має на увазі район Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області, і ISW спостерігав супутникові зображення цього району, які дозволяють припустити, що російські війська розширили діяльність на базах і складах у населених пунктах в цьому районі в останні тижні. Однак нинішній розмір можливої ​концентрації російських військ у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський залишається неясним”, — йдеться у повідомленні.

Звідки готується наступ?

За даними аналітиків Deep State, наразі у російському Грайвороні, що впритул до українського кордону, стоїть російська 128-ма мотострілецька бригада. Ще на початку квітня відомий український військовий експерт, військкор Костянтин Машовець повідомляв, що цю бригаду разом із деякими іншими підрозділами перекинули саме на Брянщину, Курщину та Бєлгородщину для підсилення російського угруповання “Север”. Саме воно розпочало свій невдалий наступ на Харківщині. Тепер не ясно лиш одне — чи підсилить ця бригада наступ далі вглиб Харківщини, чи почне новий на Сумщину?

Цікаво і те, які точки для свого наступу обрав ворог. Саме у напрямку Грайворона здійснювали свої вилазки ще у травні 2023 року російські добровольці з РДК та Легіону “Свобода Росії”. Тоді ж бійці РДК тимчасово увішли і в Нову Таволжанку — селище в Бєлгородской області навпроти Вовчанська. Можна припустити, що росіяни наразі проводять дуже подібні до тих операції, утім мають більші сили та потужнішу зброю.

Де саме вдарить ворог?

Насправді завдання в росіян на Сумщині має бути простим, кажуть аналітики, а саме — задіяти додаткові резерви української армії на північному сході, змусити їх зав’язнути в боях саме там, далеко від основного театру бойових дій на Донеччині. Для цього, припускають експерти, ворог може вдарити на межі Сумської та Харківської областей. Про цей сценарій нещодавно говорив і речник Держприкордонслужби Андрій Демченко:

“Вони можуть здійснити наступ на Сумському напрямку для створення таких зон, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути сили ЗСУ та не дозволяти їх перекидати на більш важливі напрямки фронту. Якщо говорити про Сумську область і додати Чернігівську, то протяжність кордону з країною-агресором в межах цих областей досить велике. Лише на Сумщині — понад 560 км. Але ворог, як і раніше, тримає свої підрозділи, сили і засоби на цих напрямках”.

Чи готові на Сумщині?

Проте в ДПСУ станом на 26 травня уточнили, що сил у ворога на цьому напрямку недостатньо для великого наступу — тими силами, що є, росіяни максимум можуть ставити собі тактичні завдання, тобто говорити про загрозу захоплення чи оточення Сум або інших великих міст області не йдеться.

23 травня в рамках телемарафону “Єдині новини” у голови Сумської ОВА Володимира Артюха запитали, чи не повториться харківській сценарій і в його області. Той запевнив, що там готувалися до оборони і досі продовжують це робити, зокрема нібито зробили висновки та роботу над помилками після побаченого під Харковом.

Варто сказати, що ДБР уже розслідує прорив росіян на Харківщині, зокрема підозрює кількох командирів 125-ї бригади тероборони у недбалому ставленні до служби. Ті нібито не вжили всіх необхідних заходів для належного укріплення рубежів. На самому початку російської операції на Харківщині окремі військові звинуватили бійців бригади у втечі з позицій.

“Насправді займалися оборонними рубежами вже певний час від 2023 року Збройні сили, Державна служба транспорту, військові адміністрації, місцеві громади наші. Здійснюються і нарощування можливостей кругової оборони населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. Тобто це взагалі постійні заходи. І нарощування можливостей по захисту і населених пунктів, і оборонних рубежів продовжуються вже достатній час”, — сказав Артюх.

Розвідка усе передбачила

Нагадаємо, чи не першим про можливий наступ з боку Сумщини ще 14 травня, на 4 день наступу на Харківщину, заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Тож, можна впевнено говорити про те, що українська розвідка знає про плани ворога, а ЗСУ готові відбивати чергову навалу.

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