Росія готує новий наступ на Київ?: експерт розтлумачив заяву посіпаки Путіна

Генерал розповів, коли можливий повторний похід ворога на столицю та до чого варто готуватися.

У Москві знову заговорили про бажання піти на Київ. Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв в інтерв’ю одному з пропагандистських видань.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, наскільки реальні такі погрози, та ще й перед річницею російського вторгнення до України.

Що сказав ворог?

"Де зупинитися, не знаю, я думаю, що нам ще доведеться багато та серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, мабуть. Це повинен бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час. Може, в якусь іншу фазу розвитку цього "конфлікту", – помріяв Медведєв.

Він знову назвав Київ "російським містом", а також заявив, що нібито зі столиці йде "загроза існуванню Російської Федерації" через "інтернаціональну банду, яка засіла в Києві", та натякнув, що в РФ скучили за Одесою.

Заява Медведєва – недолуга спроба морально-психологічного тиску на українців / Колаж: ТСН.ua

Недолуга пропаганда

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що заява Медведєва має абсолютно пропагандистську ціль.

"Те, що "вони хочуть" – ми давно знаємо і без Медведєва. Росія остаточно не відмовляється від такої ідеї. Вона може піти на Київ і через рік, і через 10 років. Ми просто маємо бути до цього готовими і жорстко протидіяти. Тому наші військові готуються до можливого повторного вторгнення і на північному, і на північно-східному напрямках. А заяви Медведєва варто сприймати як відверту й недолугу пропаганду – це спроба морально-психологічного тиску на українців, що і робить Медведєв", – розповів сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Загроза від Росії є завжди

Водночас експерт зазначає, що загроза для нападу на Київ залишається. А до слів посіпаки Путіна варто ставитися спокійно.

"Загроза повторного наступу на Київ є. Вона була, є і залишатиметься, допоки у ворога є такі думки. Але на поточний момент у противника немає необхідних сил і засобів для таких дій. Звісно, що теоретично це може статися, якщо росіяни зберуть необхідні ресурси для цього напрямку на півночі. Взагалі зараз на полі бою основним є питання наявності ресурсу. Нам теж необхідно отримувати та збирати ресурси для активної оборони. Тому заяви Медведєва потрібно спокійно та прагматично сприймати", – пояснює Ігор Романенко.

Експерт Ігор Романенко наголошує, що ворогові треба давати гідну відсіч

Потрібні ресурси та сучасна зброя

Експерт не погоджується з думкою, що ворог робить такі заяви після захоплення Авдіївки, мовляв, надихнулися "перемогою".

"Авдіївка тут ні до чого. Окупанти наступають на лінії у 1,5 тисячі кілометрів – від Харківської до Херсонської областей. Маємо бути реалістами – об’єктивно оцінювати масштаби навали і зупиняти ворога. Тут варіант один – ми маємо виконувати завдання нашої стратегічної оборонної операції і не слухати базікання "медведєвих". А для цього нам потрібно отримати ресурс у вигляді сучасної зброї. На жаль, ми поки її не отримали від наших союзників і не проводимо достатньо ефективну мобілізацію", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про нову серію "Києва за три дні": Медведєв розповів, коли росіяни знову підуть у наступ.

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