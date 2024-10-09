Росія готує ракетний удар по ГЕС?: чому під Києвом кружляють ворожі БпЛА та яка їх мета

Військовий експерт розповів про можливі загрози та до чого готуватися.

Вже декілька днів поспіль на Київщині та у Києві періодично лунає сигнал повітряної тривоги через проліт у небі на півночі столичного регіону ворожих БпЛА. Або як їх називають у своїх повідомленнях Повітряні сили "ціль невстановленого типу".

Ймовірно, що це ворожі розвідувальні дрони, які намагаються дістатися Вишгорода, де знаходиться дамба Київської ГЕС.

У вівторок було зафіксовано дрон "невстановленого типу", який вилетів з Білорусі та прямував через Зону відчуження та Київське море у бік Вишгорода, а далі на лівобережну частину області. Схожі повідомлення були і раніше.

ТСН.ua з’ясовував, що означають ці дивні маневри російських беспілотників і чи можуть вони збирати інформацію для підготовки ракетного удару по дамбі Київської ГЕС.

Провокації від Лукашенка та тиск Путіна

Військовий експерт Ігор Романенко каже, якщо поява безпілотників має системний характер, то це свідчить про активність розвідувальних дронів. Але не виключає, що БпЛА, які прямують з Білорусі на Київщину, мають провокативну ціль, тобто умисно порушують повітряний простір України.

"Гадаю, що сам Лукашенко на такі провокації не відважиться. Він нещодавно заявив, що готовий сприяти відновленню України, а тим часом Литва хоче притягнути його до відповідальності за військові злочини. Тобто те, що з Білорусі вилітають БпЛА і навіть навчальний літак у бік України, це явний тиск з боку Путіна. Російський диктатор хоче, щоб Білорусь була максимально втягнена у війну, але Лукашенко від цього відпирається, як тільки може, у тому числі, можливо, такими діями своїх літальних апаратів", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Російський диктатор хоче, щоб Білорусь була максимально втягнена у війну / Фото: ТСН.ua

Терпець в України не вічний

Експерт підкреслює, що Україна у даному випадку веде себе досить виважено щодо порушень власного повітряного простору. Хоча теоретично могла б збивати дрони і літаки, які перетинають державний кордон. Але нам зараз зовсім не потрібні серйозні конфлікти з північним сусідом, яким би він не був.

"Очевидно, що це розуміє Путін, тому і ставить завдання Лукашенко потроху провокувати Україну – робити ці вильоти безпілотників у бік Київщини та Чорнобильської зони частішими. Але, якщо це набуде щоденного характеру, то звісно ж, Україна цього не залишить без відповіді, а вживатиме заходи щодо приземлення літальних апаратів або їх знищення у повітрі", – зазначає Ігор Романенко.

Ворог готується до масованого удару

Щодо дронів, які летять на північ Київщини і у бік Вишгорода, то експерт вважає, що це можуть бути, як ударні дрони, так і розвідувальні.

"Враховуючи те, що Росія останнім часом здійснює повітряні атаки на Україну переважно "Шахедами" з мінімальним використанням ракет, то я не виключаю, що росіяни можуть проводити розвідку перед майбутнім ракетним ударом – тому і з’являються ці дрони на Київщині та біля Вишгорода. За даними розвідки, зараз росіяни займаються підготовкою стратегічної авіації з відповідними ракетами, а також вивели у Чорне море сім кораблів, які є носіями "Калібрів". А це свідчить про те, що триває підготовка до масованого чи комбінованого удару", – зазначає Ігор Романенко.

Ракетний удар по Київській ГЕС / Колаж: ТСН.ua

Що може стати ціллю для ворога?

На думку військового експерта, ворог може готувати ракетний удар, як по військових об’єктах, так і по об’єктах критичної інфраструктури – ТЕС, ГЕС, електропідстанції.

"Наближається холодний період, тому для посилення морально-психологічного тиску на наших громадян Путін може готувати нанесення ударів саме по об’єктах критичної інфраструктури. Те, що вони вже робили раніше – розбивали наші ТЕС, завдавали ударів по ГЕС та інфраструктурних об’єктах. Тому, можливо, під настання морозів, саме це стратегічне рішення планує виконати Путін", – зауважує військовий експерт.

Новини ТСН 17:00 26 серпня. Київська ГЕС, ДніпроГЕС, енергетика ледь тримається, проблеми з водою

Чому не варто хвилюватися за дамбу

Ігор Романенко додає, що зараз за допомогою дронів ворог може збирати розвідувальні дані щодо цих об’єктів та намагається визначити слабкі місця в нашій системі ППО. А нам відповідно потрібно посилювати захист та бути напоготові.

"Я не думаю, що ворог цілеспрямовано вивчає ситуацію саме щодо дамби Київської ГЕС. Якщо він це робить, то в комплексі з іншими цілями. Розумієте, споруда станції має потужний захист, а провокації, які влаштовує Путін несуть куди більше загроз. Чого вартий проліт російських літальних апаратів над трьома українськими АЕС? У тому числі над Чорнобильською станцією. Це на багато небезпечніше, ніж дамба Київської ГЕС", – підсумовує Ігор Романенко.

Що може статися у разі влучання ракет у дамбу

Інженери, які будували дамбу, передусім дбали про безпеку. Тому в міцність дамби Київської ГЕС закладалися різні варіанти навантажень або варіанти надзвичайних подій. Дехто з експертів каже, що дамба витримає навіть ядерний удар. А щоб її пошкодити потрібно, щоб в одне місце влучило до 15 ракет.

Як раніше розповідав ТСН.ua Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, російські ракети дійсно можуть пошкодити металеві затвори греблі.

"Це потенційно може призвести до неконтрольованого витоку води з Київського водосховища. Буде короткочасне підтоплення деяких територій нижче греблі за течією Дніпра. Але, за прогнозами "Укргідроенерго", ці зони підтоплення будуть незначними і всі оперативні служби та мешканці будуть оповіщені про таке підтоплення завчасно", – зазначав Сергій Попко.

Передусім йдеться про Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території на лівому березі столиці.

Але до цього у КМВА додають, що будівля дамби Київської ГЕС надійно охороняється і перебуває під постійним контролем військових.

Раніше ТСН.ua розповідав про можливе пошкодження дамби Київської ГЕС: експерт розповів, до чого готуватися.

Київська ГЕС під час атаки по Україні: що сталося насправді?

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