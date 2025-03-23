“Росія готує солдатів на 20 років вперед”: військовий шокував прогнозом

Російська армія вже сьогодні готує для себе солдатів на 20 років вперед.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів заступник командира батальйонно-тактичної групи 160-го навчального центру “Варвар”.

Він вважає, що Україні необхідно проводити військово-патріотичне виховання молодих хлопців і дівчат у школах.

“Ніхто не каже їм їхати в 15 років на базову військову підготовку, ніхто не говорить їх заганяти в окопи, копати – ні. Коли я вчився в школі, я пам'ятаю, що в мене був такий предмет – захист вітчизни. Ми там марширували і ходили копали. Ми сміємося з росіян, що вони дітей своїх в садочках готують, якісь проводять військові свята і так далі. Ми з цього сміємося, але ми не розуміємо загальної проблеми. Що умовно Росія вже готує на 20 років вперед для себе солдат”, – розповів “Варвар”.

На його думку, це підготовка суспільства, того чи іншого маленького хлопчика, що в майбутньому він може стати на захист своєї батьківщини.

“Так працює це. Я не кажу, що має бути в нас прям от так як в них, що в садочках грає гімн України і вони встають після обіднього сну читають молитву націоналіста. Але підготовка суспільства має бути. Потрібно пояснювати. А зараз яка тенденція? Багато молодих людей, хлопців, дівчаток – його папа приходить з роботи, папу “пакують”, ганяють ТЦК, він їх боїться. Звісно, він приходить до себе додому і говорить: “ТЦК погані”. Дитинка сидить, чує слова тата, і в неї складається картинка, що вони погані. Для цього є приклад – вистава в київській школі, коли розігрували сценку побиття ТЦК. Якщо так далі буде відбуватись, то ми вже про*бали цю війну”, – каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “СОЛДАТУ НАТО ДАЛЕКО ДО ПРОСТОГО УКРАЇНСЬКОГО ПІХОТИНЦЯ”! Як закінчити війну?! Інтерв’ю з військовим

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