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Росія готує терористичний акт проти України: експерт закликав готуватися і назвав ймовірну дату

Росія готує терористичний акт проти України: експерт закликав готуватися і назвав ймовірну дату

В Полтаві школам рекомендували найближчими днями працювати дистанційно, експерти прогнозують масований обстріл України. Колаж ТСН.ua

За оцінками аналітика, ворог може випустити близько 100 ракет.

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення чи одразу після неї або безпосередньо 24 лютого можливий масований обстріл України.

Через це, наприклад в Полтаві міська рада звернулась з рекомендацією працювати школам в дистанційному форматі.

"Заклади дошкільної освіти працюватимуть за потребою. Після опитування батьків визначаться з режимом роботи та кількістю груп необхідних для прийому дітей. Остаточне рішення про форму навчання приймають керівники навчальних закладів", - повідомила у себе на сторінці в соцмережі очільниця Полтави Катерина Ямщикова.

"Масований обстріл цілком можливий, тому що в них є прив’язка (до дат - Ред.), фетішизм", - каже в коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, ризики в день другої річниці повномасштабного вторгнення підвищуються.

"Крім всього іншого, у росіян є боєкомплект, є ракети. Йдеться як про крилаті ракети, так і про балістичні, є дрони-камікадзе. Я не виключаю, що останнім часом вони могли накопичувати ресурс дронів-камікадзе для того, щоб їх застосувати в більшій кількості. Тому цілком можливий такий терористичний акт", - каже Олександр Коваленко. 

На питання про те, якою кількістю повітряних цілей росіяни здатні обстріляти Україну, Коваленко відповів так: "Давайте орієнтуватись на 29 грудня миулого року. Це був наймасованіший удар (тоді противник застосував проти України 158 засобів повітряного ураження – Ред.). На нього можно орієнтуватись як на базісний, як на те, що може зробити ворог. Це був комбінований удар. Там були і дрони-камікадзе, і крилаті ракети, і балістичні".

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