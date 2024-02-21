Росія готує терористичний акт проти України: експерт закликав готуватися і назвав ймовірну дату

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення чи одразу після неї або безпосередньо 24 лютого можливий масований обстріл України.

Через це, наприклад в Полтаві міська рада звернулась з рекомендацією працювати школам в дистанційному форматі.

"Заклади дошкільної освіти працюватимуть за потребою. Після опитування батьків визначаться з режимом роботи та кількістю груп необхідних для прийому дітей. Остаточне рішення про форму навчання приймають керівники навчальних закладів", - повідомила у себе на сторінці в соцмережі очільниця Полтави Катерина Ямщикова.

"Масований обстріл цілком можливий, тому що в них є прив’язка (до дат - Ред.), фетішизм", - каже в коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, ризики в день другої річниці повномасштабного вторгнення підвищуються.

"Крім всього іншого, у росіян є боєкомплект, є ракети. Йдеться як про крилаті ракети, так і про балістичні, є дрони-камікадзе. Я не виключаю, що останнім часом вони могли накопичувати ресурс дронів-камікадзе для того, щоб їх застосувати в більшій кількості. Тому цілком можливий такий терористичний акт", - каже Олександр Коваленко.

На питання про те, якою кількістю повітряних цілей росіяни здатні обстріляти Україну, Коваленко відповів так: "Давайте орієнтуватись на 29 грудня миулого року. Це був наймасованіший удар (тоді противник застосував проти України 158 засобів повітряного ураження – Ред.). На нього можно орієнтуватись як на базісний, як на те, що може зробити ворог. Це був комбінований удар. Там були і дрони-камікадзе, і крилаті ракети, і балістичні".

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