Росія готує удари по Україні перед Великоднем і “качає” новий скандал: усі подробиці

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки України попереджають українців, що ворог готує нові провокації напередодні і під час великодніх свят.

Українці мають бути готовими. З нагоди великодніх свят Росія планує нові провокації проти України та її громадян. У РНБО зробили важливе попередження.

До чого варто готуватися, що треба знати українцям і чи буде бути ворог ракетами на свята? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Українці мають бути готовими

До цього має бути готовим кожен громадянин. У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки України попереджають українців, що ворог готує нові провокації напередодні і під час великодніх свят.



“Центр прогнозує збільшення кількості російських провокативних фейків і маніпуляцій щодо буцімто пригнічення священнослужителів і вірян московського патріархату в Україні. Також прогнозуються наративи на кшталт «київський режим пішов проти канонічної церкви», щоб дискредитувати владу України”, — повідомили у ЦПД.

Росія зарядила “фейкомет”

Але не тільки шквал фейків і чергових пропагандистських маніпуляцій очікує Україну. У ЦПД всерйоз попереджають усіх — ворог ніколи не цурався ударів на свята, навіть християнські. Вдарить і цього разу, давно відкинувши будь-яку мораль. Українцям варто відповідально поставитися до святкування і богослужінь на Великдень. Обов’язково реагуйте на повітряні тривоги.

“Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог”, — закликали в ЦПД.

І це не жарти, бо росіяни уже били по Україні у Великдень. 14 квітня 2023 року, за два дні до Великодня, ворог завдав нищівного ракетного удару С-300 по Слов’янську. Тоді внаслідок атаки постраждали 35 людей: 13 загинули, ще 22 отримали поранення. 16 квітня вночі напередодні Великодня росіяни обстріляли Комишуваха у Запорізькій області знову ж із С-300. До того ж, Росія провела цинічну провокацію в Донецьку. Рашисти обстріляли з РСЗВ територію храму в тимчасово окупованому місті. Традиційно в всьому звинуватили ЗСУ.

Не варто забувати і про останні жорстокі удари РФ. 29 квітня росіяни вдарили “Іскандером” з касетною частиною по центру Одеси. Цю зброю вигадали, щоб вбивати якомога більше особового складу ворога. Але росіяни обстріляли набережну і будівлю закладу освіти. Загинули лише цивільні — 5 невинних людей. Десятки зазнали поранень.

Москва роздмухує новий скандал

Не забули в Москві й іншу свою ідею, про яку вже неодноразово казав і президент. Цього місяця ця диверсія досягне свого піку.



“Розвиток ІПСО “Майдан-3:

Прогнозується, що позов громадянина України О. Серика проти Верховної Ради України щодо питання легітимності Президента В. Зеленського посилить ІПсО «Майдан-3». Таким чином кремль розвиває свою найдорожчу ІПсО, на просування якої в Telegram росіяни уже витратили понад 250 млн доларів. Основна мета ворожої кампанії не змінилась — це розпалювання ворожнечі та загострення протиріч в Україні”, — повідомили в ЦПД.

Нова ІПСО від Лукашенка?

Попереджають фахівці і про чергову стару-нову ІПСО. Росіяни не кинуть спроб розсіяти увагу ЗСУ та й всіх українців, тож варто чекати у соцмережах на нову хвилю чуток про уявний наступ з Білорусі. У ЦПД прогнозують, що цю хвилю знову очолить білоруський диктатор Лукашенко і спробує лякати українців. Спробують росіяни вбити в голову українцям і неправду про ситуацію на фронті.

“Просування ворога на певних напрямках запустило ІПсО щодо «падіння українського фронту». Прогнозується активне просування наративів ворожими медіа, нібито ЗСУ не можуть протистояти зс рф, а також що рф добʼється поставлених цілей «сво». Насправді ЗСУ навіть в умовах нестачі боєприпасів і техніки довели здатність успішно протистояти ворогові. Нині ж, після надання Києву американської допомоги, характер бойових дій суттєво зміниться”, — зазначили в ЦПД.

Головний розвідник України Кирило Буданов раніше заявляв, що на ЗСУ чекають важкі місяці на фронті і в тилу, але Україна втримається.



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