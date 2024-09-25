Росія готує удари по українських АЕС: як на це відреагували у США та Китаї

Питанню війни і миру в Україні у вівторок присвятили окреме засідання Радбезу ООН

Президент України застеріг Раду безпеки ООН, що Росія готує удари по трьох українських атомних електростанціях. Міністр закордонних справ Китаю, який також брав участь у засіданні, попередив: удари по ядерниx обʼєктаx, так само як і по цивільниx, - неприпустимі. А державний секретар США звинуватив Китай у сприянні російській агресії. У Нью- Йорку триває засідання Генеральної асамблеї ООН високого рівня.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Президент США Джо Байден відкрив засідання Генасамблеї ООН. Його останній виступ з головної міжнародної трибуни став своєрідним підбиттям підсумків понад півстолітньої політичної карʼєри.

Джо Байден

Говорячи про війну в Україні, президент США згадав обʼєднання союзників проти путінської агресії, яке назвав своїм та віцепрезидентки Гарріс досягненням. І як заповіт на майбутнє порадив не зупинятися.

"Чи будемо ми продовжувати нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну, зберегти свою свободу, чи підемо, дозволяючи відновити агресію та знищити націю? Я знаю відповідь. Ми не можемо втомлюватися. Ми не можемо відвести погляд. І ми не відмовимося від нашої підтримки України, щоб Україна здобула стійкий і справедливий мир згідно зі статутом ООН", - сказав він.

Генасамблея ООН

Питанню війни і миру в Україні у вівторок присвятили окреме засідання Радбезу ООН. Президент Зеленський на ньому закликав усі країни взяти участь у наступному Саміті миру.

Хоч і не вірить у добрі наміри Росії, бо Путін готує удари по ядерним обʼєктам в Україні - попереджає президент України.

"Росія знову намагається знищити нашу енергетичну систему, і цієї осені вони ще цинічніші. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них – у нас є ця інформація, і у нас є докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає – жодні ваші цінності не мають значення для Москви. Подібний російський цинізм продовжуватиме вражати, якщо йому є місце у світі", - сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Росія розширює війну: Іран та Північна Корея - її прямі союзники, які надсилають Путіну в необмеженій кількості дрони, балістичні ракети та артилерійські боєприпаси. Москва за це платить розвідданими і ядерними технологіями - говорить Держсекретар США Ентоні Блінкен. Але є ще один тіньовий союзник - Китай.

"Китай, ще один постійний член цієї ради є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших засобів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини, щоб підтримувати свою жорстоку агресію", - заявив Ентоні Блінкен.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї все заперечує, будь-які спроби покласти відповідальність на Пекін він називає безвідповідальними. І закликає до проведення мирних переговорів та політичного врегулювання. Та навіть робить заклик зупинити ескалацію - щоправда, вже звично не називаючи її винуватця.

"Нагальним пріоритетом є дотримання трьох принципів: нерозширення зони бойових дій, відсутність ескалації, провокацій з боку будь-якої сторони зокрема, заборона на застосування зброї масового знищення. Атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти не повинні бути цілями нападу. Цивільні особи та цивільні об'єкти не повинні піддаватися нападу", - заявив Ван Ї.

Сьогодні на Генеральній асамблеї ООН виступатиме президент України. А у четвер у Вашингтоні він презентуватиме свій план перемоги чинному президенту Сполучених Штатів, обом кандидатам на цю посаду та демократам і республіканцям в Конгресі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 25 вересня. Зеленський на Радбезі ООН та сотні загиблих від ударів ЦАХАЛу

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