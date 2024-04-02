Росія готується бити “Калібрами” та почала виробляти вдвічі потужніші Х-101: Жданов попередив про ракетну небезпеку

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни найближчим часом можуть відновити застосування ракет "Калібр" через скорочення запасів Х-101. Водночас, як пише Defense Express, Росія почала виробництво останньої з двома бойовими частинами: ракета стала вдвічі небезпечнішою.

Скільки “Калібрів” накопичила російська армія, чому так довго не застосовувала та якою кількістю може вдарити одночасно, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Скільки ракет накопичила Росія

З урахуванням того, скільки ракет залишалося станом на грудень 2023 року, і того, що вона могла виробити і випустила по нам, в Росії може бути накопичено близько тисячі ракет різних типів.

“Спираючись на дані, які оприлюднював генерал Буданов, можна вирахувати десь таку цифру. Приблизно до 100 ракет на місяць вони можуть виробляти. Знову ж таки, різних типів - одних більше, інших менше. Росія зараз змушена шукати комплектуючі для цих ракет майже по всьому світу”, - розповів Олег Жданов.

Куди може цілити ворог

За словами військового експерта, російська армія сьогодні має сили та засоби, щоб продовжувати масовані комбіновані атаки по Україні.

“Я думаю, що вони їх будуть застосовувати по нам. Цілі - найслабкіше місце, енергетика. Електрогенерація впливає на всю життєдіяльність країни. Починаючи від подачі води, припинення якої може спричинити погіршення епідеміологічної ситуації. Закінчуючи перекиданням військ, тому що основа залізниці - це електротяга”, - каже Олег Жданов.

Він зазначив, що сьогодні для ударів по Україні російська армія використовує стратегічну авіацію. Почала більше застосовувати літаки Ту-22 і Ту-22М3.

“Літаків ще багато, вони мало використовувалися. Тому в них запас технічного нальоту годин дуже великий. Щодо Ту-95. Вони просто зменшують бойове навантаження - чіпляють не вісім, не десять ракет, а дві-чотири ракети на літак”, - розповів військовий експерт.

Що стосується “Калібрів”, то тут все впирається в технічний стан носіїв, каже Олег Жданов. Справа в тому, що будь-яка пускова установка розрахована на певну кількість пусків. Далі вона потребує регламентного ремонту.

“І з цим у них проблема. Тим більше, що ми їх женемо з Криму, а там ремонтна база. Це Керч, Севастополь, Феодосія. Але враховуючи той час, який минув, можливо, вони змогли відновити декілька носіїв. Підводний човен виходив на бойове чергування, але “Калібри” не застосовувалися. Рано чи пізно вони доєднають їх до пусків ракет по нашій території”, - розповів Олег Жданов.

Скільки “Калібрів” ворог тримає напоготові

За словами військового експерта, оцінити, скільки “Калібрів” накопичено в Росії, сьогодні, на жаль, неможливо. Точних відомостей, скільки ракет зберігалося на складах на початку повномасштабної війни і скільки залишилось зараз, немає.

“Ми не знаємо точно спроможності їхньої промисловості. Скільки вони сьогодні - 10, 20, 30 “Калібрів” можуть щомісяця випускати? Витрати ми можемо порахувати. А от потужності випуску - ні. Тому точної кількості ми не знаємо. І ракет Х-101 також. До речі, вони зараз намагаються їх модернізувати. За рахунок зменшення дальності, зменшення паливних баків, збільшують головну частину. З 400 до 800 кілограмів”, - розповів Олег Жданов.

Росія модернізувала Х-101: у чому небезпека

Військовий експерт пояснив, що відмінність звичайної російської ракети Х-101 від модернізованої лише у можливостях щодо руйнування.

“На сьогоднішній день росіянам це вкрай необхідно. Тому що вони намагаються бити по енергетиці, а це в основному будівлі чи споруди із залізобетону. Тому потрібна більша потужність, щоб зруйнувати. Ті ж самі машинні зали ГЕС”, - каже Олег Жданов

Ракета “Калібр” і Х-101: характеристики

Х-101 та “Калібр” - це крилаті ракети. Вони відрізняються дальністю: Х-101 летить на 5,5 тисячі кілометрів, “Калібр” - 2,6 тисячі кілометрів.

“Швидкість руху у них приблизно однакова - 850-870 кілометрів на годину. Це дозвукові ракети. Їхня особливість в тому, що вони можуть маневрувати під час польоту, можуть летіти на наднизьких висотах, що ускладнює їхнє виявлення і збиття. Але за рахунок дозвукової швидкості ці ракети збиваються починаючи від мобільних груп закінчуючи системами ППО”, - каже Олег Жданов.

За його словами, такі системи ППО як IRIS-T і NASAMS збивають ці ракети з вірогідністю понад 90%, якщо “побачать” їх. Вага бойової частини ракет приблизно однакова - 400 кілограм у Х-101, 450 - у “Калібра”

“Їхня відмінність у тому, що Х-101 - ракета повітряного базування. Її можуть випускати з будь-якої точки в повітрі, куди дійде літак, який її переносить. А основним носієм цієї ракети є літак Ту-95МС. А “Калібр” - ракета морського базування. Є два їхні різновиди: підводного і надводного базування. В принципі, той самий “Калібр” - це “Іскандер-К”. Це майже та сама ракета, тільки адаптована для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер”. Їх взагалі майже на залишилося і рідко використовуються”, - розповів військовий експерт.

Скількома “Калібрами” Росія може вдарити одночасно

За словами Олега Жданова, російська армія може завдати групового удару “Калібрами” по Україні.

“Вони раніше так і робили. Все визначається технічним станом пускових установок на їхніх кораблях чи підводних човнах. На підводному човні чотири пускові установки, а на надводних човнах - вісім пускових установок. Раніше виходило три-чотири носії і по 16-20 ракет випускали майже одномоментно, з інтервалом у декілька секунд. Зараз важко сказати, зможуть вони провести груповий удар чи ні. Усе буде залежати від технічного стану пускових”, - каже військовий експерт.

Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили "затишшя" між масованими і потужними ударами росіян.

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