Росія готується до атак по енергетиці: експерт дав прогноз, якою буде зима в Україні

Із настанням холодів в Україні основне завдання російської армії буде знову бити по енергетичній інфраструктурі.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

“Якщо ми не будемо бити у відповідь. Тобто якщо ми “згасимо” європейську частину Росії нашими далекими засобами ураження, то тоді їм уже не буде куди бити. Вони зрозуміють, що “душитимемо” далі. Тому можуть, так би мовити, заспокоїтися”, — каже військовий експерт.

Сьогодні, за його словами, ворог має в запасах понад тисячу ракет, яких вистачить на десять масованих атак. На думку Романа Світана, російська армія намагатиметься дістатися систем енергорозподілу. Однак бити по атомних станціях не буде.

“Побояться реакції у відповідь, серйозної реакції світової спільноти. Ядерну енергетику вони бити не будуть. А от до систем розподілу, підвищуючих трансформаторах, фідерах, лініях електропередач вони намагатимуться дістати і “шахедами”, і ракетами. Залежно від можливостей”, — вважає Роман Світан.

Зима 2024-2025 в Україні, на думку військового експерта, буде такою, як і минула.

“Зима однозначно буде неспокійна. Але якщо вчасно провести заходи щодо прикриття системи перерозподілу електроенергії та закупівлі трансформаторів, деяких пристроїв для передачі електроенергії, щоб вони у нас були постійно в запасі, то підготуватися до атаки можна”, — каже Роман Світан.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде зі світлом взимку, якщо через російську атаку доведеться відключити бодай одну АЕС.

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