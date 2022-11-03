Росія готується до бою: Жданов розповів про ситуацію навколо Херсона

Військовий експерт Олег Жданов заявив про складну ситуацію на Херсонському напрямку.

Про це він повідомив в ефірі Youtube-каналу ТСН.ua.

Так, коментуючи слова головного розвідника країни Кирила Буданова, що ЗСУ можуть звільнити Херсон вже листопаді, Жданов зауважив, що наразі там ситуація дуже складна, проте є ймовірність, що російська оборона може посипатися.

"На сьогоднішній день, як я бачу, ситуація складна. Складна у тому сенсі, що РФ проводить ротацію, вона не просто виводить частини з правого берега. Вони проводять ротацію. Щось виводять, що їм непотрібне, а щось заводять, заводять батальйонно-тактичні групи (БТГ), намагаються перетягнути техніку, облаштовують рубежі оборони. Місто Херсон готують до вуличних боїв, примусово вивозять цивільне населення, зачищають територію, щоб потім спокійно вести бойові дії, розселяються у домівки наших громадян, знаючи, що ми по житлу цивільних не ведемо обстрілів. Вони готуються до бою, тому, що цей плацдарм для них дуже важливий", - зазначив військовий експерт.

Жданов наголосив, що за різними оцінками, російське угруповування на Херсонському напрямку вже налічує до 40 тисяч.

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Водночас він додав, що забезпечувати таке велике угруповання РФ важко, оскільки ЗСУ здатні порушувати систему логістики окупантів, що може призвести в результаті до відступу російських військ.

"Нам вдається сьогодні порушувати системи логістики РФ. Забезпечення для них мало. За рахунок цієї різниці ми знижуємо боєздатність цього угрупування. Може статися така ситуація, що оборона посиплеться, палива не буде, снарядів не буде, продовольства не буде. У якийсь момент війська можуть почати відступати, незважаючи на накази командирів", - вважає Жданов.

Варто зазначити, що раніше народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що росіяни не залишають правий берег Херсона. Вони перевозять туди лише гроші, награбоване, та адміністрації, які встигли створити на окупованій території.

Нагадаємо, що з будівлі Херсонської ОДА також зник російський триколор.

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