Росія готується до масованого ракетного удару: чи хапати валізи — Жданов попередив про небезпеку

Російська армія готується завдавати ударів ракетами і безпілотниками по Україні найближчими днями. Зокрема, на День незалежності — суботу, 24 серпня. Про підвищений ризик атак попередило посольство США в Києві.

Що задумав ворог, скільки ракет накопичив та коли і куди може вдарити, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, попередження посольства США в Україні — це стандартна дипломатична процедура, тому не варто піддаватися паніці.

“Тут нічого дивного немає. Ми всі розуміємо, що з наближенням свят, особливо таких як День незалежності, Росія може зробити нам якусь пакость у вигляді ракетного чи ракетно-шахедного удару, може намагатися зробити його масованим. Ризики ростуть, тому посольство попереджає своїх громадян”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт зазначив, що в Росії постійно триває підготовка до ударів по Україні. Зокрема, тренується екіпажі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

“Масованих атак не було вже дуже давно. Вони постійно готують екіпажі літаків і вильоти Ту-95, Ту-160 — хоча вони не застосовуються для ударів, для них ракет немає у фугасному спорядженні. Технічний стан цих літаків поганий. Вони зношуються — я вже давно не бачив, щоб Ту-95 споряджали чотирма ракетами, це рідкість. Я вже не кажу про більше. Згадайте, взимку 2022-го вісім-десять ракет чіпляли на один літак. Зараз — дві ракети. Вони не тягнуть вже бомбове навантаження”, — розповів Олег Жданов.

Для створення масованості ракетного удару Росія може використати декілька хвиль літаків, каже військовий експерт.

“Наприклад, по три-чотири літаки, по дві ракети кожен і хвилями з інтервалом в годину-півтори, чи може півгодини. І таких хвиль може бути декілька. Вони саме так і тренують екіпажі. Близько ста ракет вони вже фізично не можуть застосувати. Підняти десять літаків з десятьма ракетами — на сьогоднішній день це неможливе завдання для російської бомбардувальної авіації”, — вважає військовий експерт.

Головне завдання Росії зараз, на думку Олега Жданова, створити хаос і паніку серед українського населення і примусити суспільство сформувати думку, що мир повинен бути в обмін на території на їхніх умовах.

Військовий експерт додав, що цими вихідними особливо треба реагувати на сигнали повітряної тривоги. За можливості також можна виїхати за місто.

“Чим більше місто, тим більше вірогідність того, що воно може бути підвержене вогневому впливу. Ми не можемо передбачити в цьому сенсі дії ворога. У нас це стан постійної готовності. Ми постійно очікуємо напад від ворога і готуємося до його відбиття. Але для цивільного населення, якщо є така можливість… Але це не означає, що нам зараз треба хапати валізи і бігти куди очі бачать. Можливо, поїхати десь за місто. Це було б доцільно і розумно”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний оцінив ймовірність масованого удару по Україні на День Незалежності. Він наголосив, що в Кремлі люблять дати й символи.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ ГОТУЄ МАСОВАНИЙ УДАР ПО УКРАЇНІ?! В США зробили ТРИВОЖНУ заяву! Дивитися всім!

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