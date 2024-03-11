Росія готується до масованого ракетного удару: Жданов назвав ймовірну дату

Росія зробила паузу в масованих атаках по Україні. Востаннє ворог завдав удару майже місяць тому — 15 лютого. За цей час російська армія накопичила ще близько 100 ракет.

До чого готується РФ та коли може завдати наступного удару, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чому Росія зробила паузу

Причина такої довгої паузи може бути в технічному стані літаків, вважає Олег Жданов. Він пояснив, що величезне вироблення моторесурсу

потребує ремонту і обслуговування носіїв.

“Зверніть увагу на те, що під час останніх ракетних ударів застосовувались дев’ять-десять літаків і 18-20 ракет. Тобто вони не завантажують більше двох-чотирьох ракет на літак. Хоча він може піднімати 10 ракет. Це говорить про зношеність двигунів. Це може бути перша проблема”, — розповів військовий експерт.

Друга проблема, за його словами, це наявність ракет. За місяць відсутності обстрілів Російська Федерація накопичила ще сто ракет різного типу.

“Можливо, це накопичення до більш серйозних дій на лінії фронту. Зараз вони ще намагаються підтримувати наступальні дії. Але деякі аналітики кажуть, що до літа РФ може сформувати наступальні угруповання і здійснити спробу нового наступу вже після інавгурації, якщо зараз Путін після виборів оголосить мобілізацію чи ще щось. Тоді ракети знадобляться”, — каже Олег Жданов.

Водночас російська армія не припиняє атакувати українські міста за допомогою БПЛА. За словами військового експерта, справа в тому, що Росія налагодила випуск безпілотників всередині країни.

“І потужності величезні — 300-400 БПЛА на місяць вони можуть випускати, плюс поставки з Ірану. Це дешево, швидко, тому вони продовжують наносити нам вогневе ураження. Стосовно виявлення систем ППО, навряд чи. Тому що сьогодні ми не спостерігаємо в повітрі літака А-50, який повинен фіксувати місця дислокації систем ППО з повітря. Вони зробили паузу. Я би сказав, що це більше турбуючий вогонь для того, щоб ми не розслаблялися. Розуміли, що йдуть постійні атаки і, можливо, сподівання ворога, що вони досягнуть своєї мети в плані знищення наших об’єктів, виснаження суспільства і примушення нас до капітуляції”, — розповів Олег Жданов.

Коли чекати наступного удару

Військовий експерт каже, що російська армія постійно діє алогічно, тому важко спрогнозувати, коли вона завдасть наступного масованого удару по Україні. Втім, є кілька “небезпечних” дат.

“Тоді, коли ми очікуємо, вони не б’ють. Коли не очікуємо, вони наносять удари. 8 березня пропустили і навіть під час звернення до федерального зібрання теж не було обстрілу. Сказати, що на 17 березня — можливо. Вірогідність така існує і вона підвищена в ці дні, 15-17 березня, коли буде голосування. Але знову ж таки — 50 на 50 буде обстріл чи ні. На жаль, вони загнали нас в таке нервове напруження, що ми змушені бути готовими кожного дня до ракетного удару. А буде він чи ні — сказати дуже важко”, — розповів Олег Жданов.

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Він нагадав, що Росія найчастіше завдає ударів під ранок, адже це найважчий час для бойового чергування.

“Той, хто ходив на бойове чергування, розуміє, що коли починається світанок, схід сонця — це найважчий час для того, щоб сконцентрувати увагу людини, яка сидить за радарами. Цей час використовується завжди, це класика ведення бойових дій. Артнальоти починаються о четвертій, п’ятій, шостій ранку. Теж саме з ракетними ударами — вони вираховують, щоб ракети досягли нашої території якраз у цей час”, — каже військовий експерт.

Вдень РФ наносила удари, коли мала безліч ракет та можливостей. Тоді, за словами Олега Жданова, ворог вважав, що це призведе до якогось ефекту.

“Тим більше, ви не забувайте, що ми використовуємо ще і візуальне спостереження особливо по дозвукових цілях — це безпілотники і ракети. Вони ж розуміють, що у нас населення активно бере участь у пошуку і повідомленні Повітряних сил стосовно маршрутів руху ракет і безпілотників. Тому нічний час — найвигідніша для них пора доби”, — каже військовий експерт.

Він підсумував, що Росія, скоріше за все, зробила паузу, щоб підготуватися до масованого удару — ремонтує техніку та накопичує ракети.

“Останні удари застосовувалися декілька ракет Х-22. Це стара радянська ракета з рідкісним двигуном на багато інертному ракетному паливі. Воно дуже токсичне.Її не можна тримати заправленою. А для того, щоб не отруїтися і не призвести до аварії, треба ретельно перевірити цю ракету, що вона технічно справна і придатна до заправки після 40-50 років зберігання, тому що ракети 60-х років. Це треба її привезти, перевірити, заправити і в короткий термін її використати. Тому є безліч особливостей в плані підготовки цих ракет. Теж саме з літаками”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, військові попередили, що Росія готується до масованого ракетного удару.

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