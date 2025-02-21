Росія готується оголосити про перемогу над Україною: в ГУР розсекретили шокувальні деталі

На Росії готують "вибух" пропаганди! У Буданова назвали ключові наративи, які лунатимуть від пропагандистів найближчим часом. Кажуть, що за вказівкою Кремля, окупанти готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого. Ба більше, у цих планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО". Усе, що варто знати про чергову маячню від росіян – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Росія оголосить "перемогу"

"Захід зрадив Україну", "думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон", "США і Росія про все домовились за спиною України", а "українська влада – нелегітимна". Ось ці заяви мають просувати російські пропагандисти до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Але і це ще далеко не весь список. За вказівкою Кремля, найближчими днями на Росії має лунати — "українська армія програє на фронті", а "корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги". Відповідний наказ "згори" отримали російські пропагандисти серед спецслужб та військових. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, все це для того, аби розпалити зневіру серед українського суспільства, дестабілізувати ситуацію всередині держави та дискредитувати Україну серед держав-партнерів, які надають їй критично важливу військову допомогу.

"На Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", – зазначили в ГУР.

Спецслужби РФ отримали вказівки максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активні дипломатичні зусилля нової адміністрації США щодо завершення війни та "дуже успішні" переговори американської та російської делегацій, які відбулися у Саудівській Аравії 18 лютого.

"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії – статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", — додали у відомстві.

У розвідці додали, що у цій частині роботи ворожі спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не лише не відмовляються, але й нарощують підтримку держави. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп "ворогів миру".

Коваленко: "Тримайте голову холодною"

Своєю чергою керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, цитуємо: "Тримайте голову холодною". За його словами, протягом лютого-весни-літа 2025 року буде активна інформаційна війна.

"Російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. Головна задача – євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, розбалансування Європи для відмови від підтримки України, а також зміни нинішнього курсу ЄС. Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та "майбутньої анексії" росією країн Балтії, а також зняття санкцій з РФ", — зазначив Коваленко.

Росіяни закликатимуть українців до протестів

В Україні інформаційно росіяни працюватимуть над темою розколу суспільства як по лінії "цивільні-військові", так і закликатимуть до протестів, намагаючись сформувати такий наратив. Зараз активні операції здійснюють структури ФСБ, ГРУ та СЗР РФ. ФСБ в Росії відповідає за моніторинг та зачистку внутрішнього інформаційного простору та створення "фейкової опозиції", в тому числі в Європі, а також вербування виконавців диверсій в Україні. ГРУ РФ – це виконавці інформаційно-психологічних операцій проти України та Заходу. Вони забезпечують підтримку проксі-груп у Європі, мають інфраструктуру в Телеграм, Х, YouTube та ТікТок, а також сайти для проведення дезінформаційних кампаній, використовують блогерів. Також ГРУ бере участь у вербуванні виконавців диверсійної діяльності в Україні.

"СЗР РФ під керівництвом Наришкіна здійснюють дипломатичну пропаганду, а також роботу через закордонні медіа та аналітичні центри для створення "альтернативних" наративів. Вони вербують окремих політиків, поширюють брехню про теракти, українців-терористів і розподіл України. Куратор всього цього — Кірієнко з адміністрації Путіна", — додав керівник ЦПД.

Таємні переговори США та РФ

Тим часом у Мережі спливли шокувальні деталі про тісні відносини між Штатами та Росією. Йдеться про те, що минулими місяцями дипломати цих країн таємно зустрічалися у Швейцарії й обговорювали війну в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Зазначається, що американські та російські дипломати мали перші контакти після того, як Дональд Трамп переміг у виборах в США. Тобто, ще від 5 листопада. А остання зустріч відбулася буквально минулого тижня — під час Мюнхенської безпекової конференції, яка тривала 14—16 лютого. Reuters пише, що наразі невідомо, чи були дипломати відправлені на ці зустрічі за попереднім офіційним указом урядів країн. Втім, відомо, що ці переговорники мають дипломатичний досвід та навіть працювали в службі безпеки, але ці люди не є державними посадовцями.

"Зустрічі у Швейцарії були неофіційним діалогом. Вони мали за мету покращити комунікацію та висунути ідеї, а не розробити конкретні пропозиції. Нібито зустрічі втратили актуальність після офіційних та публічних перемовин Росії та США, що відбулися у Саудівській Аравії", — йдеться в статті Reuters.

Зазначається, що декілька радників Дональда Трампа знають про ці зустрічі. Багато деталей джерела не уточнили.

"Нерозголошенні зустрічі підкреслюють закулісні зусилля США та Росії з вивчення шляхів припинення війни в Україні. Трамп, який перебував на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до конфлікту в Україні трирічної давнини, вступивши в прямі контакти з президентом Росії Володимиром Путіним і наполягаючи на швидкій угоді, щоб припинити війну", — йдеться в матеріалі.

Заява депутата Європарламенту

І такий злив інформації дещо насторожує, особливо після наступної заяви. Фінський депутат Європарламенту Міка Аалтола заявив, цитую: "Сполучені Штати дали нам три тижні на погодження умов капітуляції України. Якщо цього не станеться, США виведуть війська з Європи". До слова, днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вимушена капітуляція України означала б капітуляцію всієї західної спільноти. Що ж, сподіваємося, що європейські лідери дійсно усвідомлюють це і будуть не просто "стривоженими" з приводу ситуації в Україні, а почнуть нарешті діяти.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ ГОТУЄТЬСЯ ОГОЛОСИТИ ПРО ПЕРЕМОГУ НАД УКРАЇНОЮ: у Буданова розсекретили шокувальні деталі

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