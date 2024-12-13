Росія готується вдарити “Орешніком” по Україні: військовий експерт назвав жадану ціль для Путіна

Російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні вранці 13 грудня. Ворог застосував 94 ракети та рекордних 193 БпЛА. Протиповітряна оборона знищила майже три сотні цілей, втім деякі все ж досягли своїх цілей — об’єктів енергетики.

Чого чекати від ворога далі? Коли російська армія може завдати наступного удару та куди може поцілити “Орешніком” — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ракетний удар по Україні 13 грудня

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі ТСН.ua каже, ця чергова масована атака не вирізняється від інших. Загалом майже три сотні цілей: до сотні ракет, до двох сотень російських безпілотників. Більшість з них було знищено.

“Атака зі спробою зайти з різних азимутів — так звана атака зірочкою. Цілі, які намагалися вразити росіяни — це системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, пускові установки, станції радіолокацій, а в основному енергетичні об'єкти. Це лінії електропередач, фідери, перерозподільні станції”, — каже експерт.

Також російська армія намагалася провести розвідку під час атаки, каже Роман Світан. Слідом за ракетами та “Шахедами” йшли розвідувальні дрони та так звані дрони-обманки.

“Усі нарвалися на нашу систему ППО. Плюс дуже добре відпрацювала РЕБ, яка, можна сказати, імпульсними гарматами практично засліпила російські дрони, залишивши їх без зв'язку. Частина з них після того, як втратила зв'язок із супутником, пішла на північ — у бік Білорусі та Росії”, — розповів Роман Світан.

Росія готується вдарити “Орешніком”

Росія може незабаром знову вдарити по Україні своєю новою балістичною ракетою середньої дальності, яку президент Росії Володимир Путін називає “Орешніком”.

Втім, за словами Романа Світана, у росіян ще є широкий спектр міжконтинентальних балістичних ракет середньої та великої дальності, які вони можуть використовувати.

“Вони ж не побоялися використати “Орешнік”, і нічого за це їм не було. Тобто ракету середньої дальності використали по європейській державі і ніхто навіть до ладу не відреагував. Тому однозначно можуть вдарити — не можна виключати такої можливості”, — каже експерт.

Однак, на його думку, доцільності Росії завдати такого удару по Україні, особливо військової, немає.

“Поясню чому: сьогодні було використано, грубо кажучи, 90 ракет. Що таке 90 ракет? В основному у всіх ракетах до півтонни бойова частина. Тобто близько 45 тонн лише в ракетах сьогодні летіло на нашу територію. Скільки бойова частина, скажімо, у того ж “Орешніка”? Трохи більше тонни. Тобто ми вже отримали 40 тонн — десь 40 “Орешніков” вже до нас прилетіло. Який коефіцієнт корисної дії від цього польоту?” — розповів Роман Світан.

За його словами, з погляду військової логіки, набагато простіше і дешевше використовувати, наприклад, “Іскандери” або “Кинджали”. Адже три “Кинджали” коштують дешевше набагато, ніж один “Орешнік”.

“І “Кинджали” ми теж не скрізь збиваємо. Там, де стоять SAMP/T та Petriot, вони збиваються. А вся решта території України — під ударами “Кинджалів”. І проблем жодних у росіян немає вразити ту ціль, яка не прикрита цими комплексами. До речі, тим самим “Іскандером”. З погляду військової та фінансової логіки немає сенсу використовувати “Орешнік”. Ракета, яка може йти 5500 км, а її відправляють за 1000 км — це ідіотизм з точки зору навіть прийняття рішення як такого. ”, — пояснив Роман Світан.

Але у російської армії, за його словами, є велика проблема після того, як вони отримали серйозний удар у Сирії, практично втікши звідти. Путін зазнав військової поразки.

“Кинувши сирійську армію напризволяще, заховавши Асада (Сирійський диктатор Башар Асад — ред.) в себе. Серйозний отримали удар, такий стусан під зад саме по Сирії. Можна сказати, Росія зазнала серйозної військової поразки в Сирії, навіть погодившись на деякі домовленості по виходу. Начебто безболісно, ​​але це все одно втеча. І для них дуже важливо зараз створити якийсь інформаційний потік, який міг би нівелювати поразку російської армії у Сирії”, — каже Роман Світна.

Саме тому сьогодні Росія може застосувати проти України будь-яку ракету, вважає експерт.

“Чомусь усі за “Орешнік” думають. Але яка проблема росіянам використати, припустимо, “Тополь-М” чи “Воєводу”, чи “Сармат”, чи “Ярс”? Вони так само можуть їх використовувати. Це ракети, які можуть йти на 10 000 км, а росіяни можуть вдарити ними по нашій території. Для того, щоб створити певну картинку. Тому, звісно, ​​можуть вдарити. Будь-якої миті і не тільки “Орешніком”, — розповів Роман Світан.

За його словами, це потрібно Путіну, щоб створити певну картинку в інформаційному просторі. Доцільність такого удару лише політична.

“Ну а тут уже все залежить від того становища чи політичного бачення, яке для себе зараз визначає Москва”, — каже експерт.

Вдарити “Орешніком”, на думку Романа Світна, російська армія може хоч сьогодні. Він каже, що ворог не прив’яується до певної дати.

“Сьогодні п'ятниця 13-те. Чого б йому сьогодні вночі не запустити “Орешнік”? Він може хоч зараз це зробити. Прив'язка тут абсолютно не важлива. Важлива, по-перше, цілевказівка і готовність відеоряду. Просто вдарити по полю по якомусь, де не побачить ніхто “Орешніка” — так його як і не було. Значить, йому потрібен якийсь такий серйозний відеоряд, зйомка потрібні. Тобто, якщо буде удар, він буде по якійсь площі чи майданчику, який добре візуалізується сам по собі. Йому це показати треба. Тому, виходячи з таких завдань, він може завдати удару буквально сьогодні вночі. Сьогодні й надалі. Без прив'язки до якихось дат. Ці прив'язки вже нікому не цікаві”, — вважає Роман Світан.

Коли Росія може завдати наступного масованого удару

За словами військового експерта, на підготовку такої масованої ракетно-дронової атаки, як сьогодні, потрібно сім-десять днів. Втім, можливо, ворог готовий до так званої дуплетної атаки — коли два удари завдають один за одним.

“Ось одну завдано сьогодні, а другу завтра. Вони були вже — на минулий Новий рік і ще було якось, що одна за одною. Так от, якщо ця атака підготовлена, вони можуть це зробити технічно. І ракети мають, і фахівці, і носії. Тобто, сьогодні вночі один виліт зробили, завтра вночі можуть зробити ще. Якщо не буде парної атаки, то вони десь за півтора-два тижні можуть її повторити. Ближче до Різдва 25 грудня чи до Нового року”, — вважає Роман Світан.

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