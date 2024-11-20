Росія готується завдати масованого удару по Україні вже сьогодні: Жданов назвав цілі

Росія готується завдати масованого ракетного удару по Україні. У посольстві США попередили, що отримали дані про можливу значну атаку 20 листопада. Слідом за американським посольством, дипломатичні представництва Греції, Іспанії та Італії в Києві призупинили роботу через загрозу. Водночас Telegram-канали пишуть, що Росія може вдарити міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 “Рубіж”.

Чи дійсно РФ готова до потужного удару, коли і куди може атакувати, а також як на ці чутки реагує влада — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Військовий експерт Олег Жданов каже, попри те, що російська армія цими вихідними вперше за два місяці завдала масованого ракетного удару, вона має можливість повторити його в будь-який час.

“Різні джерела дають різну оцінку, але більшість з них сходиться в тому, що Росія використала приблизно 20% тих ракет, які вони можуть застосувати сьогодні. Чотири-п’ять масованих ракетно-шахедних ударів вони можуть провести. Наявність ракет є, технічний стан літаків теж є — ми все це бачили. Так що вони можуть це зробити або п’ять днів поспіль або з якимось інтервалом. Готовність до пуску у них в будь-який день”, — розповів Жданов у коментарі ТСН.ua.

Найбажаніші цілі, за його словами, — це енергетика.

Росія може готувати новий масований ракетний удар / Фото: ТСН

“Справа в тому, що ця ідея-фікс “погасити Україну і відправити нас із вами в блекаут, вона, на жаль, в Кремлі засіла як та дурна думка в голові”, — каже Олег Жданов.

Частота ракетних ударів залежить від того, кому в Росії довірять прийняття рішення, каже військовий експерт.

“Якщо це буде довірено військовим, а не політичним керманичам Росії, то, з військової точки зору треба було б організувати раз на тиждень такі удари. Для того, щоб ми не встигали відновлювати енергетику і поступово її гасити. Але якщо будуть політики, то вони можуть “нашмаляти” за два тижні, а потім знову зробити перерву”, — розповів Олег Жданов.

На його думку, найближчим часом є величезна вірогідність того, що Росія може повторити масований ракетний удар. І посольство США, скоріше за все, має конкретну розвідувальну інформацію.

“Для відбиття атак у нас, в принципі, все є. Ми максимально намагаємося не застосовувати ракетні комплекси проти атак “Шахедами”. Тому в нас сьогодні аж у шостій ранку лише почалися “відбої” в Києві та областях. Всю ніч “Шахеди” ганяли. Ми намагаємося збивати їх не ракетами, а мобільними групами, зберігаючи боєзапас. За два місяці ми трошки накопичили”, — каже Олег Жданов.

За його словами, атаку, яка ймовірно готується, не варто називати відповіддю на перший удар ATACMS по Росії. Адже зазвичай удари у відповідь проводяться одразу.

“Минуло більше доби. До речі, Росія досі офіційної позиції не висловила. Путін доктрину підписав, але ж це ж непряма загроза. Він не сказав, що завтра готується вдарити ядерним боєприпасом по території України. Так що, судячи з усього, Путін проковтнув чергову пілюлю. Так що наступний удар, якщо він буде завтра чи сьогодні вночі, це вже відповіддю назвати можна з величезною натяжкою”, — вважає військовий експерт.

Олег Жданов запевняє, що російська армія навряд чи зможе домогтися блекауту в Україні. Та й тривалих відключень світла, ймовірно, не буде.

“Щось ми зможемо захистити, щось ми зможемо відновити. Якщо ми озирнемося на літній період, то наші партнери надали нам стільки грошей, що можна було б побудувати нову енергетичну систему. Де вони — це вже питання до уряду. Я пам'ятаю, що там просто шалені кошти, мільярдами обчислювалися загальні суми, які ми отримали для відновлення і підтримання енергетики. Плюс, скільки нам дали обладнання різні країни для відновлення. Так що сидіти в повній пітьмі, я думаю, ми не будемо. Шкоду вони можуть нанести, але погасити повністю — навряд чи”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, що 17 листопада Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.

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