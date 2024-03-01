Росія хоче захопити Київ і Одесу: стало відомо про новий план Путіна (відео)

В українській розвідці всерйоз занепокоєні, що Росія може прорвати українську оборону до літа 2024 року. Як пише Bloomberg, значні просування російської армії стали можливими через брак снарядів і техніки у ЗСУ. Ворог не зупиняється ні на мить і тисне одразу на кількох напрямках, а українські бійці вимушені сидіти на “голодному пайку” та економити кожен снаряд! Ситуація настільки складна, що під загрозою можуть опинитися навіть Київ та Одеса. Як розвиватиметься війна весною 2024-го року, чи варто очікувати Україні на допомогу США і коли ЗСУ знову підуть у наступ – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.ua.

Путін досі не відмовився від своєї стратегічної мети в Україні і всерйоз сподівається захопити Київ та Одесу. Як пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, знайомі з аналізом, представленим українською розвідкою, до літа 2024 року Росія спробує прорвати українську оборону на фронті.

Росія має ініціативу на фронті

Російські окупанти уже перехопили ініціативу, а їхній потужний тиск уже відчувають бійці по всьому фронту. Українським військовим часто нічим відповісти загарбникам - банально не вистачає боєприпасів, а ті, що є, доводиться економити та використовувати вибірково. Подекуди даються взнаки й інші проблеми, яких не оминути в жодному війську.

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Bloomberg зазначає, що у Києві оцінки ситуації на полі бою стають дедалі похмурішими, оскільки Сили оборони України намагаються стримувати атаки окупантів, одночасно розподіляючи кількість снарядів, які можуть випустити.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 29 лютого, що помилки командирів на передовій посилили проблеми, з якими зіткнулася українська оборона навколо Авдіївки. Сирський повідомив, що скерував більше військ і боєприпасів для посилення позицій українських бійців.

Наразі окупанти продовжують тиснути на ЗСУ під Авдіївкою. Саме там і далі продовжуються найзапекліші бої. 27 лютого в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Таврія” повідомили сумну звістку, що Сили оборони під тиском ворога змушені були залишити одразу два селища під Авдіївкою: Степове та Сєвєрне. Російські ж пропагандисти заявили, що бойовики РФ захопили і Орлівку. Але це – чергова брехня російських окупантів.



"Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною, – зазначив Олександр Сирський. – Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, над якими ворог намагається повернути контроль. Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки. Продовжую працювати, разом – до Перемоги!"

“Песимізм” на Банковій?!

Американські журналісти стверджують, що Київ та його партнери все песимістичніше оцінюють ситуацію. Найбільше дається взнаки все та ж серйозна нестача іноземної допомоги, а саме – від Сполучених Штатів Америки. Не так давно Сенат таки погодив виділення 60 мільярдів доларів для України, проте останнє слово за Палатою представників Конгресу США. Тут-то і проблема – спікер Палати Майк Джонсон навідріз відмовляється навіть поставити питання України на голосування. Як він сам каже, все через невирішені питання на кордоні з Мексикою. Ситуація у Вашингтоні настільки напружена, що один з колег Джонсона – республіканець Браян Фіцпарк – пропонує усунути і таким чином обійти одіозного спікера. Кілька його колег, на умовах анонімності заявили, що готові відсторонити Джонсона, якщо той блокуватиме допомогу Україні і в березні. “Петиція про звільнення” Джонсона уже готова.



"Ми повинні щось зробити. Це екзистенційно, це чутливо до часу. Чи то будуть наші дії, чи чиїсь інші, нам просто потрібно доставити їм (Україні – ред.) гроші. Петиція буде готова до підписання до початку березня, і сподіваюсь, що вона збере кілька підписів республіканців. Республіканців більше (готових підтримати петицію – ред.), ніж ви думаєте. Багато людей знають, що це правильний вчинок", – каже конгресмен США Браян Фіцпарк.



Якщо допомогу не погодять, то “Україна може почати програвати війну цього року”. Цю невтішну оцінку дав відомий експерт, фахівець з Росії та України Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Тим часом Путін досі не змінив планів щодо України. За оцінкою української розвідки, з якою ознайомились журналісти Bloomberg, ключовими для кремлівського диктатора залишаються великі українські міста, зокрема Одеса та Київ. Захопивши Південну столицю України, Путіну вдалося б реалізувати план, який він мав ще 2022 року – відітнути в України південь, відрізати від моря, забравши тим самим можливість експортувати зерно та іншу продукцію. До того ж, одразу за Одесою розташоване і проросійське Придністров’я, через яке Кремль міг би поперти далі – на Молдову. Поки ж на Заході досі вагаються, Путін має можливість краще спланувати новий широкомасштабний наступ.



"Наближена до українського керівництва особа розповіла, що залежно від результатів нинішньої кампанії на фронті Росія вирішить, чи продовжувати повільне або стрімке просування, чи накопичувати ресурси для більшого удару, щоб прорвати українські лінії цього літа. Видання процитувало президента України Володимира Зеленського, який 25 лютого заявив, що брак боєприпасів впливає на ситуацію на полі бою. Він також попередив, що РФ планує новий наступ навесні або на початку літа", – пише Bloomberg.

Знову під приціл російських окупантів може потрапити і Київ, пишуть журналісти. І у столиці до цього серйозно готуються. В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко детально розповів, як столиця готується до можливої повторної навали орків. Він заявив, що Київ має кілька ліній оборони, водночас першу з них розмістили спеціально подалі від міста, щоб точно вберегти киян від артилерійського вогню росіян. Загальна ж протяжність оборонних ліній міста перевищує 1000 кілометрів. Проводять у Києві і постійні військові навчання.



"Розвідка уважно стежить за силами і засобами противника. Ми бачимо, що у республіці Білорусь систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил, різнопланові навчання тощо... Російські війська, авіація, важка техніка в Білорусі є, але в незначній кількості. Переважно вони перебувають там на ротаційній основі або на відновленні. Крім того, в прилеглих до кордону областях ворог тримає певний контингент військ, застосовує диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації ситуації на кордоні - все це аби завадити українській армії перекидати додаткові сили на фронт, на південь та схід. Але на сьогодні наша розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угруповань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована. Проте, повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Тому обороні столиці постійно приділяється увага", – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.



Неспокійно і на Харківщині. Від початку повномасштабного вторгнення РФ не припиняла спроб захопити український Харків. Місто чи не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Російські окупанти постійно бомбардують обласний центр та його околиці ракетами з комплексів С-300, ЗРК “Іскандер” та навіть з північнокорейських KN-23. Схоже, Харків знову у планах рашистів, про що свідчить активність російських військ поблизу Куп’янська. За даними незалежних спостерігачів та експертів, навколо міста росіяни зібрали більше 100 тисяч військових та сотні одиниць техніки. Проте у ЗСУ запевняють, що Харківщина оркам поки не по зубах.

"Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського. Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою. Ще від кінця літа на цьому напрямку проводилися потужні інженерні роботи, фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, встановлювалися "зуби дракона", які скріплені між собою залізними тросами. Є потужне мінування, як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами. Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд. Наше завдання, в умовах снарядного дефіциту, закріпитися й зайняти максимально потужні рубежі та завдавати противнику непоправних втрат. Наразі ми перебуваємо в обороні, і наша задача – це сточувати наступальний потенціал противника. Інтенсивність боїв шалена, і зараз вона сягає свого піка", – наголосив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Чи здатна Росія на масштабний наступ?

То чи здатна Росія на масштабний наступ? Тут думки експертів дещо розходяться, утім, як раніше заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, попри нестачу боєприпасів та техніки ЗСУ демонструють шалені результати.



Бауер сказав, що Путін "має більше артилерії, у нього є можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду збільшення, наприклад, кількості танків і бронетехніки".

Адмірал також вказав на нещодавні повідомлення України про те, що попри втрату Авдіївки, окупанти гинули з високою швидкістю: сім ворожих бійців на кожного українського військового.

"Співвідношення один до семи означає, що йому знадобиться багато сил, щоб перемогти українців", – оцінив Бауер у коментарі Bloomberg.

В України ж, на жаль, варіантів небагато. У Києві все ж розраховують на допомогу союзників, зокрема від Штатів, а доти Україна буде воювати за єдиною правильною та й можливою стратегію. Наразі головне завдання – це зберегти якомога більше бійців і при цьому, зточити сили ворога настільки, щоб той хоча б на деякий час відмовився від своїх загарбницьких планів. Свій же наступ ЗСУ планують уже на 2025 рік, про це заявив очільник ГУР Буданов. Силам оборони потрібен час, щоб стримати ворога і накопичити сили.

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Нагадаємо, видання Bloomberg написало про те, що українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники Києва не зможуть збільшити постачання боєприпасів.

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