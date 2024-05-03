Росія хоче захопити ще дві області України: у Буданова назвали ціль Путіна і здивували заявою про перемогу у війні

У ГУР зробили гучну заяву щодо нових загарбницьких планів Росії. За словами заступника Буданова Вадима Скібіцького, найближчим часом під загрозою можуть опинитися дві області України. У розвідці також зізнались, захоплення якого українського міста, на жаль, є лише питанням часу.

Чи вистачить у Росії сил захопити нові українські регіони, які цілі перед собою зараз ставить Путін, а також коли і як закінчиться війна за оцінкою ГУР? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Росія попре на Харків та Суми?

Росія дійсно може готувати новий наступ на північний схід. Йдеться передусім про сумський і харківський напрямки. Заступник очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Economist розкрив всі плани Кремля. За його словами, наразі РФ не має достатніх сил на цих двох напрямках, але нарощує їх.

“Український розвідник каже, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але має намір збільшитися до 50 000-70 000 військових. Росія також «створює дивізію резервів» (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних зусиль”, — пише The Economist.

Які сили має Путін?

Але і для масштабного наступу, тобто захоплення обласних центрів, цього не вистачить. Утім, росіяни можуть провести меншу операцію. Як пише видання, харків’янам цьогоріч все одно буде нелегко:

“За його словами, цього «недостатньо» для операції з захоплення великого міста — таке судження поділяють західні військові чиновники, але може бути достатньо для меншого завдання. «Швидка операція для входу та виходу: можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми — це інший порядок. Росіяни це знають. І ми це знаємо». У будь-якому випадку — попереду чорні дні для Харкова, міста з населенням 1,2 мільйона людей, яке дало відсіч першим нападам Росії у 2022 році”.

3 травня уже в інтерв’ю британському The Times підтвердив прогнози ГУР і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерел-лейтенант Олександр Павлюк. Каже, передбачити все точно неможливо. Єдине, що додає йому позитиву — це допомога партнерів, яку ті нарешті ухвалили і пообіцяли надати якнайшвидше.



“Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні”, — розповів Павлюк.

Водночас він висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити наступ ворога влітку, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

"Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою", — зазначив командувач Сухопутних військ”, — пише The Times.

Доля України вирішується на Донеччині

Наразі ж головний театр бойових дій розгортається на Донеччині і саме від результатів ЗСУ там, залежить в тому числі доля Харківщини і Сумщини. Як раніше заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, росіянам наказали захопити важливе для оборони ЗСУ місто Часів Яр до 9 травня. У Силах оборони вважають, що це нереально, утім, в ГУР з сумом кажуть, що місто так чи інакше впаде. Це лише питання часу.

“Безпосереднє занепокоєння України викликає її опорний пункт на висоті в місті Часів Яр, де є ключі до подальшого просування Росії до останніх великих міст Донецької області. Ймовірно, це питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, розбомблена до забуття росіянами в лютому, каже генерал. «Звісно, ​​не сьогодні чи завтра, але все залежить від наших резервів і запасів зброї»”, — пише The Economist.

ЗСУ боронять Часів Яр

Про реальну ситуацію на передку станом на 2 травня розповіли у ЗСУ. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця підполковника Назара Волошина, українські бійці відчайдушно боронять Часів Яр, який потрібен росіянам, щоб піти далі — захопити велику донбаську агломерацію: Дружківку, Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.



“У ворога успіхів немає. Ворог продовжує вже котрий тиждень штурмувати місто. Ситуація контрольована. Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти і авіацією, і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території і обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ”, — повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Головного ж удару Росія завдасть в кінці травня-на початку червня, вважають в ГУР, як це раніше казав і президент Зеленський. Цей наступ буде комплексним, тож готовими до цього випробування мають бути не лише військові, а й всі українці. Росія буде випробовувати кожного, в тому числі давити інформаційно. Раніше у Центрі протидії дезінформації РНБО України давали схожу оцінку планів росіян.



“Травень буде ключовим місяцем, каже генерал, коли Росія використає «тришаровий» план дестабілізації України. Головний чинник – військовий. Незважаючи на те, що Конгрес США із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, знадобляться тижні, перш ніж вона прибуде на лінію фронту. Навряд чи запаси України зрівняються з російськими запасами снарядів, а також ця допомога не забезпечить ефективний захист від російських низькотехнологічних, руйнівних керованих авіаційних бомб.



Другим фактором є дезінформаційна кампанія Росії в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. Хоча конституція чітко дозволяє безстрокове продовження його повноважень у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третім фактором, каже генерал, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. «Вони будуть дестабілізувати ситуацію, як тільки зможуть”, — пише The Economist.

Україна не здатна виграти війну на полі бою і їй доведеться йти на перемовини з РФ. Цю важку правду визнають у ГУР. Наразі ж Сили оборони виборюють для України найкращі позиції для майбутніх перемовин. Вони ж відбудуться не раніше ніж у другій половині 2025 року.



“Генерал Скібіцький каже, що не бачить можливості для України виграти війну на полі бою. Навіть якби вона змогла відкинути російські сили назад до кордонів — перспектива, що стає дедалі віддаленішою, — це не припинило б війну. За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами. Наразі обидві сторони борються за «найвигіднішу позицію» перед потенційними переговорами. Але змістовні переговори можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року, вважає він. До того часу Росія зіткнеться з серйозними «зустрічними вітрами». За його словами, російські військові виробничі потужності зросли, але досягнуть плато до початку 2026 року через брак матеріалів та інженерів. Зрештою обидві сторони можуть залишитися без зброї. Але якщо нічого не зміниться в іншому, Україна “видихнеться” першою”, — йдеться в матеріалі The Economist.

Україна шукає миру?

Нагадаємо, що вже 15 червня у Швейцарському містечку Бюргеншток поблизу Люцерна стартує дводенний саміт миру на найвищому рівні — рівні очільників держав та урядів. За словами Володимира Зеленського, “Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права”.

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