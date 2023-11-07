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“Росія хоче заморозити війну”: Карась розповів, що відбувається на фронті

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1904
Час на прочитання
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“Росія хоче заморозити війну”: Карась розповів, що відбувається на фронті

Євген Карась / Скриншот із відео / Фото: ТСН.ua

Військовий вважає, що росіяни не здатні вирішити свої задачі.

Росія хоче заморозити війну тому що вони “не вивозять”, їм дуже складно. 

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів лідер громадської організації С14, заступник командира 14 окремого полку ЗСУ Євген Карась.

“Вони ж вже наступають на Авдіївку, не на Харків, не на Запоріжжя, не на Одесу. І наступають так, що вже тиждень таких втрат, і просто капець, що там. Нічого собі, скільки вони загубили техніки. Ми ж розуміємо, що після Авдіївки вони не будуть наступати на Дніпро. Буде кудись контратака під Бахмутом, може знову там Лиман. Вони не вивозять”, — вважає Карась.

За словами військового, росіяни не здатні вирішити свої задачі з глобальної окупації чи знищення України, тому їм потрібно перемир’я. 

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео КАРАСЬ: Якщо Україну окупують, усіх українців поженуть в атаку на Польщу і країни Балтії!

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Дата публікації
Перегляди
1904
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