“Росія хоче заморозити війну”: Карась розповів, що відбувається на фронті

Росія хоче заморозити війну тому що вони “не вивозять”, їм дуже складно.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів лідер громадської організації С14, заступник командира 14 окремого полку ЗСУ Євген Карась.

“Вони ж вже наступають на Авдіївку, не на Харків, не на Запоріжжя, не на Одесу. І наступають так, що вже тиждень таких втрат, і просто капець, що там. Нічого собі, скільки вони загубили техніки. Ми ж розуміємо, що після Авдіївки вони не будуть наступати на Дніпро. Буде кудись контратака під Бахмутом, може знову там Лиман. Вони не вивозять”, — вважає Карась.

За словами військового, росіяни не здатні вирішити свої задачі з глобальної окупації чи знищення України, тому їм потрібно перемир’я.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео КАРАСЬ: Якщо Україну окупують, усіх українців поженуть в атаку на Польщу і країни Балтії!

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