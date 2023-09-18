"Росія хоче знищити все живе": історія волонтера та репортера зі США, який допомагає українцям

Американець каже, що вся його родина допомагає Україні.

Американський документаліст та репортер Джонатан Брук від початку повномасштабної війни Росії проти України відвідує звільнені населені пункти та фільмує військові злочини окупантів. Також він займається волонтерською діяльністю - привозить українським рятувальника амуніцію та обладнання.

Чому вирішив підтримати Україну - у Джонатана розпитала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Про війну проти України американець дізнався з новин

Репортер та документаліст Джонатан Брук часто буває в Україні. Саме звідси родом його дружина Наталія та частина родини. Повномасштабна війна Росії стала особистою трагедією для родини Бруків.

"Я дізнався про російське вторгнення з новини. Це стало справжнім шоком. Бо я не міг повірити, що таке можливо у 21-ому столітті", - каже Джонатан.

На підтримку України Бруки співорганізовували у США мітинги. Але цього Джонатану здалося замало. Він почав відвідувати деокуповані міста і села Київщини.

"Щоб допомогти Україні, потрібно усіляко доносити інформацію про війну до Конгресу США та усього американського народу. Саме тому я документую те, що тут відбувається", - зазначає репортер.

Джонатан Брук допомагає рятувальникам

Після того, як він на власні очі побачив, що тут відбувається, вирішив, що українцям потрібна не лише інформаційна підтримка, а й матеріальна.

"Я бачив, як важко працюють сапери. І що їм потрібне спорядження. Я почав збирати і доправляти з Америки та Європи необхідну амуніцію. Зокрема, каски, бронежилети", - розповів Джонатан Брук.

Найчастіше Джонатан працює на прифронтових територіях із пожежниками на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Він разом із рятувальниками їздить на виклики. Нерідко прилітає зовсім поруч. Тож доводиться пересиджувати ворожі атаки в укритті. Ось, до прикладу, Марганець. Росіяни обстріляли місто. Уламками смертоносного залізяччя - усіяно все довкола.

"Страшна трагедія. Страждають і дорослі, і діти. Разом із пожежниками я побував у різних населених пунктах, постраждалих унаслідок обстрілів. Мене дуже вразила робота рятувальників. Вони допомагають людям - і це безцінно. Вони - герої!", - зазначає репортер із США.

Джонатан Брук каже, що на власні очі побачив те, як росіяни хочуть знищити все живе в Україні.

"Скрізь, де буваю, я бачу, як росіяни намагаються знищити геть усе. Але українці не впадають у розпач. Вони швидко відбудовують зруйноване", - наголошує він.

Американець привозить рятувальникам амуніцію

Аби допомогти і віддячити рятувальникам за героїчну працю - іноземець постійно привозить з-за кордону їм нове обладнання та амуніцію.

"Це конкретно бронезахист, бронежилети, каски, хімічні костюми, аптечки. Недавно Джонатан привіз 2 підводні дрони, які я особисто з ним перевіряв і передали підрозділи, де ця допомога потрібна", - розповів ТСН провідний фахівець відділу організації реагування та готовності підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в м. Києві Володимир Сковородка.

Родина Джонатана доносить правду про війну і жорстокість росіян

Відзняті у розбитих містах і селах Джонатаном кадри, показують найавторитетніші американські телеканали. Спеціально для свого сина - Артура чоловік створив ютуб-канал. Хлопчик там за ведучого. Він упевнений: слова дитини про безглуздість та жорстокість розв'язаної Росією війни нікого не залишать байдужим.

А ще Джонатан разом із старшою донькою - Софією бувають у госпіталях, де лікують наших військових. Дівчинка там співає пісень.

Цими днями у Києві Софія та Джонатан не випадково. Чоловік привіз надзвичаникам американський стяг. Його столичним рятувальникам попросили передати колеги із Каліфорнії. Джонатан обіцяє: невдовзі знову приїде в Україну.

Привезе нову партію найнеобхіднішого для пожежників. І дуже сподівається, що зовсім скоро разом із ними відсвяткує перемогу.

Читайте також: