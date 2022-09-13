Росія і далі вчинятиме терористичні акти: Жданов розповів, як захиститись тим, хто живе біля ТЕЦ

А тому тим людям, які мешкають поблизу ТЕЦ, потрібно подбати про свою безпеку.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"У цих випадках треба підсилити вікна, які виходять на ТЕЦ, бо не виключно, що Росія вдаватиметься до терористичних атак. А тому ми поки на 100% не можемо захиститись. Ми досі не отримали протиракетних засобів, щоб закрити наше небо. Ми збільшили щільність нашої протиповітряної оборони. І сьогодні ми навіть намагаємось збивати крилаті ракети. Але все ж 20% ракет дістаються цілі та завдають шкоди. А тому чекаємо протиракетну оборону", - наголосив Жданов.

Нагадаємо, що 11 вересня РФ ракетами влучила у Харківську ТЕЦ.

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