Росія і алкоголізм: як горілка допомагає Путіну мобілізовувати окупантів на війну - пояснення експертів

Кореспондентка ТСН Тетяна Штан дослідила, як в Росії тоталітарний режим використовує алкозалежність для війни.

Алкогольна залежність росіян стала одним із інструментів російської пропаганди. Про горілку говорять тепер на офіційних заходах - і Путін, і Мєдвєдєв. Саме це і допомагає Росії мобілізовувати на війну загарбників.

Про це йдеться у спецпроєкті ТСН "Маски пропаганди".

Яка ситуація із алкоголізмом у Росії

Російський диктатор Путін на зустрічі із матерями загиблих окупантів заявив, що мовляв "краще померти на війні - ніж від горілки".

Смертність від алкоголізму в РФ нині на другому місці - після загибелі на війні в Україні. Від алкоголю та його наслідків всередньому щодня вмирає 138 росіян. Вживають, передусім міцні напої: 2022 року продаж горілки в РФ зріс на 6%.

Статистика

Половина залежних, кажуть дослідники - п'ють сурогати, самогон та аптечні настоянки. Російська влада говорить про "занепокоєння", проте нічого не робить. Водночас, ті ж таки аптечні спиртові настоянки доступні завжди. В автоматі, що видає ніби-то антисептичний лосьйон, настоянку глоду ("боярішнік" - ред.) можуть купити навіть діти.

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Алкоголь замість дозвілля - Росія перебрала досвід СРСР

Алкоголь замість дозвілля взялись реалізовувати ще в Радянському союзі, згадує історик Владислав Бурда. Вільний від роботи час значна частина громадян "великої держави" гаяли за пляшкою.

"Людина працює дуже багато на роботі, їй якось треба зняти стрес, відпочити, коли немає куди піти, то люди йшли брали пляшку горілки і пили", - пояснює Владислав Бурда.

Незважаючи на всі заяви генсеків про боротьбу із алкоголізмом і навіть прийняття "сухого закону" - на екранах телевізорів головні герої продовжували пити і напиватися. Кожна радянська стрічка - до того, як потрапити на широкий екран, проходила цензорів, але сцени із алкоголем вони чомусь не чіпали.

Розваги у РФ

Культ алкоголю перейшов і в російський кінематограф, де головні герої регулярно випивають.

Алкоголіками керувати лекгко - нейробіологиня

Нейробіологиня Вікторія Кравченко каже, що керувати алкоголіками легко. Адже випивка, найперше, руйнує нейронні зв'язки, що відповідають за прогнозування.

Окрім прогнозування, продовжує нейробіологиня, руйнується пам'ять: як короткострокова, так і семантична - та, що зберігає знання про світ з книжок, і не залежить від досвіду. Саме вона майже не відновлюється, навіть якщо кинути пити. Це дозволяє ще краще маніпулювати людьми.

"Для того, щоб не піддаватися маніпуляціям, потрібно мати час і натхнення, перевіряти там джерела інформації, різні точки зору, думати, дискутувати. Мозок алкоголіка він на такі речі взагалі не здатен - там обмежена оперативна пам'ять, погана здатність до оперування будь-якою інформацією, більше, ніж одним потоком інформації, погіршені мовні здібності, аналітичні", - каже Вікторія Кравченко.

Вікторія Кравченко

Мозок алкоголіка перебуває у постійному режимі тривожності, вимагаючи від людини лише одного - чергову дозу спиртного, аби заспокоїтися.

Чому росіяни почали пити більше

За останні два роки, період повномасштабної війни, кількість алкозалежних в Росії зросла на 7 відсотків. Цей етап суспільного розвитку у Російській Федерації професорка Лариса Якубова називає - періодом повільної смерті.

"Це реакція побутова людей, які втратили надію на людське життя. Вони живуть найпростішим чином, вони склали лапки і вмирають", - каже вона.

Лариса Якубова

Тим часом, заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв у своїх промовах продовжує міряти благополуччя громадян горілкою, яку ті можуть дозволити собі на зарплату. І чим більше пляшок - тим більше потенційних солдат та фанатів нинішньої влади.

Медведєв та алкоголь

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Алкоголь як мотивація! Як алкозалежність росіян допомагає у мобілізації? | Маски пропаганди

Нагадаємо, ВВС розкрила російську пропагандистську кампанію з тисячами фейкових акаунтів у TikTok, які поширюють дезінформацію про війну в Україні.

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