"Нова епоха" між Росією та Китаєм: про що у Пекіні домовились Путін і Сі Цзіньпін

"Нова епоха" між Росією та Китаєм: про що у Пекіні домовились Путін і Сі Цзіньпін

Пекін підтримав Москву щодо так званих "гарантій безпеки" і виступив проти подальшого розширення НАТО.

Президент Російської Федерації Володимир Путін на запрошення президента Китаю Сі Цзіньпіна 4 лютого 2022 року відвідав Пекін з офіційним візитом. Глави держав провели переговори та взяли участь у церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Так, Росія та Китай підписали спільну заяву "про міжнародні відносини, що вступають у нову епоху, і глобальний сталий розвиток". Документ опубліковано у п'ятницю, 4 лютого, на сайті Кремля.

"Гарантії безпеки"

Китай і Росія спільно заявили про те, що вони виступають проти подальшого розширення НАТО і закликають Північноатлантичний альянс відмовитись від "ідеологізованих підходів часів "холодної війни".

Крім того, в Росії зазначають, що "Китайська Сторона ставиться з розумінням та підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі".

Країни виступили проти втручання зовнішніх сил у свої внутрішні справи і заявивли про тверду взаємну підтримку ущодо захисту "своїх інтересів, державного суверенітету та територіальної цілісності".

"Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу та за рахунок безпеки інших держав", — йдеться в домовленостях.

Китай та Росія наголошують, що вони "глибоко стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки" і заявляють, що "долі народів усіх країн взаємопов'язані".

"Нав’язана та зневажлива демократія"

Москва та Пекін спільно заявляють, що "спроби окремих держав нав'язувати іншим країнам свої "демократичні стандарти", присвоїти собі монопольне право на оцінку рівня відповідності критеріям демократії, проводити розділові лінії за ідеологічними ознаками, у тому числі через створення вузькоформатних блоків та ситуативних альянсів, насправді є прикладом зневажання демократії та відступу від її духу та справжніх цінностей.

"Сторони впевнені, що захист демократії та прав людини не повинен використовуватись як інструмент для тиску на інші країни. Сторони виступають проти зловживання демократичними цінностями, втручання у внутрішні справи суверенних держав на підставі захисту демократії та прав людини, а також проти спроб провокувати розкол та конфронтацію у світі", — йдеться в заяві.

Росія та Китай наголосили, що збираються спільно протистояти "втручанню зовнішніх сил під будь-яким приводом у внутрішні справи суверенних країн, виступають проти "кольорових революцій" і нарощуватимуть взаємодію у всіх сферах".

Крім того, Китай та Росія закликали міжнародну спільноту "поважати різноманітність культур та цивілізацій, право народів різних країн на самовизначення і заявивли, що нібито готові до спільної роботи з усіма зацікавленими партнерами на користь просування справжньої демократії.

Дружба без кордонів

У домовленостях йдеться про те, що російсько-китайські міждержавні відносини нового типу перевершують військово-політичні спілки часів "холодної війни".

"Дружба між двома державами не має меж, у співпраці немає заборонених зон, зміцнення двосторонньої стратегічної взаємодії не спрямоване проти третіх країн, не схильне до впливу мінливого міжнародного середовища та ситуативних змін у третіх країнах", — заявили в Москві.

Країни наголошують, що виступають проти спроб "окремих країн чи блоків країн підмінити загальноприйняті і відповідні міжнародному праву формати і механізми деякими правилами".

Крім того, Москва і Пекін виступають проти вирішення міжнародних проблем не на основі консенсусу, а через нібито обхідні схеми. У домовленостях країни висувають незгоду з "використанням політики сили, цькування, односторонніх санкцій та зловживання політикою в галузі експортного контролю".

Слід зазначити, що у Кремлі кажуть, що сторони виступили за підтримку формату переговорів "Великої двадцятки" і назвали цей діалог важливим для ,обговорення питань міжнародного економічного співробітництва та заходів антикризового реагування.

Крім того, Москва підтвердила відданість принципу "єдиного Китаю", і виступила проти незалежності Тайваню "у будь-якій формі".

Економічні перспективи "дружби" Китаю і Росії

Москва та Пекін також обговорили перспективи подальшої міжнародної співпраці. Так, зокрема, країни планують поглибити стратегічне партнерство в рамках БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка) і сприятиь розширенню співпраці за трьома основними напрямками: політика та безпека, економіка та фінанси, а також гуманітарні обміни.

Внаслідок переговорів, "Газпром" і китайський CNPC уклали 25-річний договір на постачання газу до Китаю з Далекого Сходу Росії. Країни також домовились про постачання НК "Роснефть" Китайській національній нафтогазовій корпорації (CNPC) нафти обсягом до 100 млн тонн, яке оцінюється в 80 млрд доларів. Термін виконання зобов'язань за нафтовою угодою від 3 лютого 2022 року становить 10 років – до 31 грудня 2033 року.

Країни також планують зміцнити Шанхайську організацію співробітництва (ШОС) та підвищити її роль у формуванні поліцентричного порядку у світі на засадах сталої безпеки.

Крім того, Москва і Пекін хочуть поєднати плани на розвиток Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та ініціативи "Один пояс, один шлях" для "поглиблення практичної співпраці між РФ та Китаєм". До того ж, країни домовилися спільно працювати для зміцнення ролі Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) як "ключового елементу регіональної архітектури".

З "метою прискорення реалізації Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року" Китай і Росія закликали міжнародну спільноту "вжити практичних заходів у таких ключових сферах співпраці, як зниження рівня бідності, продовольча безпека, боротьба з епідеміями та вакцини, фінансування розвитку, зміна клімату, сталий розвиток, включаючи "зелений" розвиток, індустріалізація, цифрова економіка та інфраструктурна взаємопов'язаність".

Нагадаємо, Міністерство оборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну. Ці плани, стверджують американські розвідники, вже розроблені й готові до реалізації. Аналітики вважають, що єдина людина, яка може віддати наказ іти у наступ - Путін. З ним по черзі говорять – і телефоном, і особисто, західні лідери, вмовляючи відмовитися від агресії. Але поблизу кордонів України стає чимдалі більше зброї і військ.

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