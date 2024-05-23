Росія і НАТО — на порозі війни: Путін поклав обидва ока на нові території

Росія зазіхнула на нові території. Російський уряд випустив скандальну постанову, яка ставить під сумнів чинні морські кордони РФ та НАТО. Москва кинула претензію одразу кільком країнам Балтії, зокрема Фінляндії та Литві. На думку росіян, обумовлені у ХХ столітті морські кордони не відповідають “сучасній географічній обстановці”.

Що задумали росіяни, як на це відреагували в Європі та чи не стоїмо ми на порозі війни Росії та НАТО? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Росія нападе на НАТО?

Росія хоче в односторонньому порядку загарбати собі частину Балтійського моря. Відповідну урядову постанову 20 травня випустили у Міністерстві оборони РФ, пише російськомовне видання The Moscow Times.

“Згідно з документом, який підготувало Міноборони, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів”, — йдеться у повідомленні.

Що задумали росіяни?

Скорегувати кордони росіяни хочуть передусім з Литвою та Фінляндією в районі кількох островів у Фінському заливі. Таких островів шість: Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд. Також Росія хоче змінити лінію морського кордону біля північного вхідного мису річки Нарва, яка розділяє її з Естонією, а також біля свого європейського анклаву — Калініградської області. Пояснюють це в російському Міноборони в улюбленій для Путіна манері: “Хочемо зробити так, бо змінились реалії”.

“Чинні географічні координати, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, «не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці», стверджують автори проєкту. Точки було зафіксовано «за морськими навігаційними картами дрібного масштабу», які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це «не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод» РФ, йдеться в документі”, — пише The Moscow Times.

Путін хоче як в СРСР

Але якщо говорити все відверто, то росіян просто не влаштовують кордони, що склалися. За часів СРСР, коли усі країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія — були окуповані Москвою, питань до кордонів у Кремля, звісно, не було. Схоже, не особливо турбувало це московитів аж до початку повномасштабної війни в Україні. До нападу жодна з цих держав ніколи не збиралась перешкоджати ні торгівлі, ні маневрам російських військових кораблів у Балтійському морі. До того ж на початку травня 2024 року головнокомандувач Естонської армії публічно закликав своїх колег у регіоні бути готовими до блокади РФ у морі.



“Разом із Польщею, Швецією та Фінляндією, які щойно вступили до НАТО, ми повинні мати можливість вирішити одну з наших ключових проблем — можливу блокаду у Балтійському морі”, — сказав він.

За словами естонського генерала, “після цього для агресора стає зовсім малоймовірним розгортання корабельної та протиповітряної оборони в Балтійському морі, що, своєю чергою, дозволяє нам надавати повітряну та морську підтримку з боку союзників”.

Москва пішла з погроз

От Москві і “припекло” по-новому накреслити мапу. Звісно, що на чергові вигадки і пусті пропозиції росіян ніхто б і не звернув уваги. Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія в НАТО, але Росія пішла з козирів. Паралельно з постановою загарбники розпочали навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.



“У Південному військовому окрузі стартував перший етап навчань із підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї, повідомляє Міноборони РФ.

«Навчання, що проводиться, спрямоване на підтримання готовності особового складу і техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування і з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації», — йдеться в повідомленні”, — пише The Moscow Times.

Реакція світу

Хід цей був скоріше награно показовий, ніж серйозний, хоча б тому, що навчання стартували в Південному військовому окрузі РФ. Але акценти були розставлені. Тож, відреагувати довелося. Це зробили в уряді Литви, Латвії та Фінляндії. Перші попросили Росію поважати загальновизнані всім світом кордони країн та вкотре вказали на ревізіоністські настрої Москви.

У Фінляндії ж заявили, що обдумають “претензії” РФ та сподіваються, що Кремль діятиме та обговорюватиме все в рамках загальновизнаних правил та угод.

А от у Швеції не змовчали і почали бити тривогу. Головнокомандувач збройних сил Королівства Мікаель Бюден заявив, що Путін поклав “обидва ока” і на його країну. На думку військового, щоб заволодіти всім Балтійським морем Кремлю достатньо захопити та утримувати лише один острів — шведський Готланд.

“Так, я впевнений, що Путін поклав обидва ока на Готланд. Мета Путіна — отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря”, — зазначив Бюден.

Командувач також наголосив, що цю загрозу в Стокгольмі сприймають вкрай серйозно і навіть вже деякий час цілеспрямовано накопичують там сили на озброєння.



“Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Готланді до того, що у нас там був лише добровольчий підрозділ Національної гвардії. Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд. Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає”, — сказав Бюден.

Росія роздмухує конфлікт

Варто зазначити, що поки прямих провокацій з боку РФ у Балтійському морі не було. Але Москва промацує цей регіон і постійно підстрікає НАТО на агресивну реакцію. Як пише Reuters, за перший квартал 2024 року винищувачі НАТО на 25% частіше вилітали перехоплювати російські військові літаки, які порушували, або ж ледь не залітали в їхнє небо.

За даними журналістів, Росія поки не наважується це робити винищувачами чи бомбардувальниками, але не цурається підлітати поближче літаками розвідки або ж транспортниками. У НАТО заявляють, що при цьому росіяни ніколи не виходять на зв’язок з диспетчерами і вимикають транспондери, щоб ті не бачили їх швидкість та напрямок руху. Це все у купі значно підвищує ризики для цивільної авіації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ І НАТО — НА ПОРОЗІ ВІЙНИ? Путін поклав обидва ока на нові території!

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