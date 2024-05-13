Росія кинула нові батальйони, тривають важкі бої: все, що відомо про наступ РФ на Вовчанськ (мапа)

Станом на 13 травня 2024, за даними Генерального штабу ЗСУ, Росія задіяла нові сили для ведення наступу на Вовчанськ Харківської області у складі до 5 батальйонів. Для атаки кидає бронетехніку та піхоту. Тривають важкі бої.

Під чиїм контролем Вовчанськ, яка ситуація у районі міста та як Захід причетний до подій у місті - читайте актуальну інформацію про наступ РФ на сайті ТСН.ua.

Чи захопила Росія Вовчанськ

За інформацією місцевої влади та Генерального штабу, станом на 13 травня Вовчанськ перебуває під контролем ЗСУ.

За словами очільника міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, інформація про присутність у місті офіційно не підтверджена. У Вовчанську тривають бої. На північному рубежі міста було чутно звуки автоматних пострілів та вибухи.

"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", - сказав посадовець Суспільному.

За даними військової обласної адміністрації, у Вовчаську, яке розташоване за чотири кілометри від кордону з РФ, залишаються до 500 місцевих мешканців. Триває евакуація.

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Росія кинула на захоплення Вовчанська нові батальйони - Генштаб

У ранковому зведенні Генерального штабу від 13 травня повідомляється, що окупаційна армія задіяла значні сили для ведення наступу на Вавчанськ у складі до 5 батальйонів "та не рахується із власними втратами". За інформацією українського командування, тільки вбитими на Харківському напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

"Наразі ворог має тактичний успіх (на Харківському напрямку - ред.). Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів", - сказано у звіті Генштабу.

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Росія посилює обстріли Вовчанська

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупаційні війська посилюють обстріл Вовчанська. Тривають важкі бої на цьому напрямку.

"Північний кордон Харківщини - зараз найскладніший напрямок. Але попри плани ворога - всі обʼєднані та працюємо на перемогу: органи влади, правоохоронці, екстрені служби, волонтери, міжнародні партнери. Цілодобово комунікуємо із військовим командуванням", - заявив він.

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Росіяни активно наступають на захід від Вовчанська

Як розповів координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець, російські загарбники ведуть активні бойові дії вздовж річки Сіверський Донець на захід від міста Вовчанська.

Він пояснив, що противник намагається вийти до дороги, яка веде у місто з боку села Стариця, а також взяти під свій контроль міст через Сіверський Донець в районі села Приліпка.

"На іншому напрямку... бої тривають в районі селищ Мороховець та Олійникове. Селище Глибоке, судячи зі всього, утримується ЗСУ, принаймні, іншої інформації у мене поки немає", - додав він.

Актуальна мапа наступу РФ на Харківщині. ФОТО: DeepState

ЗС РФ підбираються до Вовчанська - DeepState

За інформацією українських аналітиків DeepState, ворог продовжує підбиратися до Вовчанська, закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто.

"Українські бійці зустрічають росіян вогнем і докладають зусилля, щоб стримати натиск. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення. Були численні повідомлення про зайняття ворогом населеного пункту Гатище, але інформація уточнюється. Бої тривають", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни зайшли на околиці Вовчанська - журналіст Бутусов

Український журналіст Юрій Бутусов, який перебуває у Харківській області, заявляє, що станом на 13 травня російські військові сили зайшли на околиці Вовчанська - на крайні вулиці та на Вовчанський мʼясокомбінат. Однак, він запевняє, що місто практично повністю залишається під українським контролем. Просунутись вглиб ворогу не дозволили.

"Під Вовчанськом наша артилерія та дрони ефективно працюють по піхоті - і втрати противника значні. Я знаходжусь тут, так що бачу обстановку на власні очі. У місті посилюється оборона. Ворог діє активно, групи піхоти намагаються пробити на різних дільницях наші бойові порядки. Під Вовчанськом росіяни 12 травня вперше атакували кількома танками з мінними тралами, але атака була відбита", - написав він.

На його думку, Вовчанськ не було готове до оборони.

Захід причетний до наступу РФ на Вовчанськ - ISW

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наступ російської армії на Вовчанськ є наслідком "мовчазної політики" Заходу щодо неможливості використання ЗСУ наданих систем для ударів по військових цілях у РФ.

"Російські наступальні зусилля із захоплення Вовчанська значною мірою є наслідком мовчазної політики Заходу про те, що українські сили не можуть використовувати надані Заходом системи для ударів по законних військових цілях у Росії", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ. Противник наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів він може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

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Вовчанськ - Харків: яка відстань

Відстань між містами Харків та Вовчанськ становить 60 км. В перший день російського вторгнення на територію України росіяни окупували місто. Під час вересневого наступу українських сил місто було деокуповане. 13 вересня ЗСУ зайшли до міста.

Нагадаємо, у районі Вовчанська йдуть важкі бої. Журналіст розповів, що відбувається на Харківщині.

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