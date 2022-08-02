Росія концентрує свої наступальні війська на півдні: військовий експерт назвав задум окупантів

Російські військові, найімовірніше, хочуть піти з Криворізького напрямку на Вознесенськ.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"На Запорізькому напрямку ми спостергіємо зняття військ. Можливо, вони його підсилять пізніше за рахунок того, що вони звідси зняли дуже багато (військових - ред.). Вчора (1 серпня - ред.) з'явилася інформація, що більше підсилюється Криворізький напрямок, аніж Херсонський. Їхній задум, подивившсись на мапу, можна зробити припущення, що росіяни хочуть піти з Криворізького напрямку на Вознесенський. Спробувати, наскільки це в них вийде. Тому там десантні війська. Вони на бойових машинах десанту. Це плавуюча машина, якщо там вони натраплять на річку, вони можуть відразу форсувати", - сказав експерт.

Військовий експерт впевнений, що в російських військових мало шанс на успішний наступ. Жданов пояснив, Росії необхідне припинення вогню до кінця серпня, щоб провести "референдуми" на окупованих територіях.

"Вони хочуть зімітувати масований наступ, як було 24 лютого. Військові будуть намагатися зробити щось таке, аби ми повірили в масований наступ. Вони будуть намагатися наступати. Коли вони почнуть видихатися - запропонують нам сісти за стіл переговорів. Вони хочуть нас максимально налякати, а потім скажуть: "Давайте домовлятися". Саме такий задум, їм треба налякати противника, а потім запропонувати перемовний процес. Їм необхідне припинення вогню до кінця серпня, щоб легітимізувати "референдуми". Не можна проводити "референдуми" під час активних бойових дій", - сказав Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов розповів, чи вдасться Росії окупувати Запоріжжя та Кривий Ріг.

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