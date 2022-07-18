Росія - країна-терористка, а Путін - убивця: під посольством РФ у Варшаві зібралися тисячі людей

Від початку повномасштабного вторгнення - це наймасовіша акція підтримки України в столиці Польщі.

Росія - країна-терористка, а Путін - убивця. Близько п'яти тисяч людей зібралися біля посольства Росії у Варшаві, щоб укотре закликати весь світ офіційно визнати Російську Федерацію країною-терористкою і припинити з нею будь-які відносини.

Про це з місця подій розповіла кореспондентка ТСН Наталка Волосацька.

Біля посольства країни-агресорки зібралися тисячі українців, поліція перекрила вулицю і попросила не використовувати піротехніку. Акція цілком мирна - наголошують організатори. Люди з українськими прапорами і промовистими плакатами.

"Росія країна-терорист, вона захоплює, вбиває, ґвалтує, робить це абсолютно жорстокими методами. Тому мета пікету - показати всьому світу, щоб вони розуміли, що відбувається в Україні", - говорить Юлія Придорожко з Київської області.

"Ми тут зібралися аби сказати, що в нас є голос і ми не втомилися, і ми будемо кричати стільки, скільки буде потрібно ….", - наголошує Вероніка Шиш з Кременчука.

На акції беруть слово українці, які пережили жах окупації і дивом вирвалися з неї, а також родичі захисників Маріуполя. Говорять про те, що болить найбільше. Серед кількох тисяч українців є і поляки, кажуть їм не байдужий біль, який зараз переживає вся Україна.

"Я підтримую Україну весь час, щойно вибухнула ця війна, дізналася про акцію напередодні, одягнула футболку, яку мені подарував українець, і прийшла", - ділиться мешканка Варшави Йонна Вейцман.

Хвилиною мовчання на акції вшанували загиблих українських героїв. Тим воїнам, які зараз захищають територіальну цілісність України, скандували "Слава".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: