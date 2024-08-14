Росіє, лови прильоти: Україна вдарила по військових аеродромах в РФ – що відомо

Здається, в окупантів один за одним мінусуються літаки та аеродроми.

Війна перейшла туди, звідки прийшла, тож у ніч проти 14 серпня в Росії знову було неспокійно. Росіяни жаліються, що не спали всю ніч через потужні вибухи – там справжня паніка.

Тож які результати нової масштабної атаки на РФ і які аеродроми прийняли безпілотники, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

На Росії гаряче!

"Увага, російський Воронеж під щільним вогнем! У місцевих справжня паніка, бо всю ніч вони не спали через потужні вибухи."

Тож спершу пропоную насолодитися відео, як це відбувалося, бо місцеві як завжди постаралися та назнімали багато матеріалів.

Інші навіть додумалися вийти на усе це дійство подивитися на вулицю, так би мовити, зустрічали дрони.

Горіло вночі у Воронежі знатно, пожежу місцеві бачили з абсолютно усіх куточків міста.

Які результати атаки?

А хтось так зрадів, що увімкнув на увесь Воронеж пісню Вєрки Сєрдючки. Ну, а тепер про результати: за попередньою інформацією, об'єктом атаки безпілотників став аеродром "Балтимор" та “Борисоглєбська”. Й до слова, саме з них злітають літаки, які, за інформацією моніторингових каналів, запускають найбільше керованих авіабомб по Україні й, зокрема, тероризують Харківщину. Зазначимо, що до цього була подібна атака по Липецькому аеродрому, після чого стало значно менше летіти керованих авіабомб, тоді було знищено великий склад озброєння та цех, де ці авіабомби обслуговували. Цього разу, кажуть, що попередньо, є знищені Су-34 або МіГ-31К після прильотів аеродромами РФ. “Добрі люди” навіть показали, як все горить.

А ось як виють місцеві телеграми.

Точно в ціль! Що це дає?

Подейкують дрони влупили точно в ціль! Крім цього, невідомі дрони організували шоу-програму і в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром "Саваслейка". З цього летовища злітають винищувачі МіГ-31 К, які можуть нести ракети "Кинджал". Під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, і там теж точно в ціль. Проліт БпЛА, звуки стрілянини і вибух, звісно ж, зняли на відео, тож дивіться і насолоджуйтесь.

Що цікаво, самі ж російські телеграми здали, що дислокується на цих аэродромах.

Що кажуть в МО РФ?

"Виють і в Міноборони РФ, там кричать, що за цю ніч було атаковано ВІСІМ областей РФ, й називають дуже приємні для нас, українців, цифри: мовляв летіло чотири ракети і 117 безпілотників. 37 БпЛА та чотири тактичні ракети нібито збила "ПеВеО" над Курщиною, ще 37 БпЛА над Воронезькою областю, 17 БпЛА над територією Бєлгородської області, 11 – над Нижегородською областю, дев'ять – над Волгоградською, три – над Брянською, два – над Брянською і один – над Ростовською областями. Ну й, звісно, все це в РФ назвали терористичною атакою. Але що зробиш, час звикати, за все в житті доводиться платити."

Нагадаємо, СБУ та Сили оборони України атакували в ніч проти 14 серпня одразу чотири російські аеродроми: у Воронєжі, Курську, Саваслєйку та Борісоглєбску. Це наймасштабніша така операція від початку великої віійни.

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