Росія масовано атакує "Кинджалами" Київ: частково немає світла та води - всі деталі

Росія продовжує атакувати Київ.
Сьогодні вранці, 2 січня, Київ перебуває під масованою ракетною атакою Росії. Країна-терористка запускає по столиці аеробалістичні надзвукові ракети "Кинджал".
Які райони під ударом та які наслідки - читайте на сайті ТСН.ua.
Де впали уламки ракет
За даними Київської міської військової адміністрації, станом на ранок внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:
- в Голосіївському р-ні на відкритій території.
- в Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку + на ще один багатоповерховий будинок;
- в Оболонському р-ні на нежитлову забудову;
- в Святошинському р-ні (уточнюється);
- в Подільському р-ні пошкоджено газову трубу.
О 08:24 Кличко уточнив, що у:
- Подільському районі пожежі в декількох місцях.
- Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
- Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.
- Оболонському - палає складське приміщення.
- Деснянському загоряння в будівлі супермаркету.
Скрізь працюють екстренні служби.
Через атаку частко зникло світло та вода
У Києві після гучних вибухів з'явилися проблеми у деяких районах міста розпочалися перебої з електрикою. Крім того, світло зникло і в області.
За інформацією КМВА, через ворожу атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:
- Шевченківському,
- Святошинському,
- Голосіївському,
- Оболонському районах.
Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
Внаслідок ворожої атаки є постраждалі
У Києві під час масованої атаки станом на 08:22 відомо про трьох постраждалих. За словами Кличка, їх госпіталізували до лікарні.
"Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - написав він у телеграм-каналі.
У Києві є влучання ракети - Кличко
Росія вдарили ракетами по Києву під час масштабної тривоги зранку 2 січня. За даними мера Києва, сталося влучання в одному з районів міста.
"У Подільському районі, попередньо, влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури", - наголосив він.
За словами Кличка, всі служби прямують на місце.
Чи є постраждалі - наразі невідомо.
Нагадаємо, у Києві під час атаки росіян 2 січня уламки ракети впали на багатоповерхівку.
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