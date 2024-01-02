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Росія масовано атакує "Кинджалами" Київ: частково немає світла та води - всі деталі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Час на прочитання
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Росія масовано атакує "Кинджалами" Київ: частково немає світла та води - всі деталі

Ракета / Фото: Associated Press

Росія продовжує атакувати Київ.

Сьогодні вранці, 2 січня, Київ перебуває під масованою ракетною атакою Росії. Країна-терористка запускає по столиці аеробалістичні надзвукові ракети "Кинджал".

Які райони під ударом та які наслідки - читайте на сайті ТСН.ua. 

Де впали уламки ракет 

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на ранок внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:

  • в Голосіївському р-ні на відкритій території.
  • в Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку + на ще один багатоповерховий будинок;
  • в Оболонському р-ні на нежитлову забудову;
  • в Святошинському р-ні (уточнюється);
  • в Подільському р-ні пошкоджено газову трубу.

О 08:24 Кличко уточнив, що у:

  • Подільському районі пожежі в декількох місцях. 
  • Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури. 
  • Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою. 
  • Оболонському - палає складське приміщення. 
  • Деснянському загоряння в будівлі супермаркету. 

Скрізь працюють екстренні служби.

Через атаку частко зникло світло та вода 

У Києві після гучних вибухів з'явилися проблеми у деяких районах міста розпочалися перебої з електрикою. Крім того, світло зникло і в області. 

За інформацією КМВА, через ворожу атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:

  • Шевченківському,
  • Святошинському,
  • Голосіївському,
  • Оболонському районах.

Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі

У Києві під час масованої атаки станом на 08:22 відомо про трьох постраждалих. За словами Кличка, їх госпіталізували до лікарні. 

"Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - написав він у телеграм-каналі.

У Києві є влучання ракети - Кличко

Росія вдарили ракетами по Києву під час масштабної тривоги зранку 2 січня. За даними мера Києва, сталося влучання в одному з районів міста.

"У Подільському районі, попередньо, влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури", - наголосив він.

За словами Кличка, всі служби прямують на місце.

Чи є постраждалі - наразі невідомо.

Нагадаємо, у Києві під час атаки росіян 2 січня уламки ракети впали на багатоповерхівку.

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Дата публікації
Перегляди
8026
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