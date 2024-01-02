Росія масовано атакує "Кинджалами" Київ: частково немає світла та води - всі деталі

Сьогодні вранці, 2 січня, Київ перебуває під масованою ракетною атакою Росії. Країна-терористка запускає по столиці аеробалістичні надзвукові ракети "Кинджал".

Які райони під ударом та які наслідки - читайте на сайті ТСН.ua.

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Де впали уламки ракет

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на ранок внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:

в Голосіївському р-ні на відкритій території.

в Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку + на ще один багатоповерховий будинок;

в Оболонському р-ні на нежитлову забудову;

в Святошинському р-ні (уточнюється);

в Подільському р-ні пошкоджено газову трубу.

О 08:24 Кличко уточнив, що у:

Подільському районі пожежі в декількох місцях.

Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.

Оболонському - палає складське приміщення.

Деснянському загоряння в будівлі супермаркету.

Скрізь працюють екстренні служби.

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Через атаку частко зникло світло та вода

У Києві після гучних вибухів з'явилися проблеми у деяких районах міста розпочалися перебої з електрикою. Крім того, світло зникло і в області.

За інформацією КМВА, через ворожу атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:

Шевченківському,

Святошинському,

Голосіївському,

Оболонському районах.

Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

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Внаслідок ворожої атаки є постраждалі

У Києві під час масованої атаки станом на 08:22 відомо про трьох постраждалих. За словами Кличка, їх госпіталізували до лікарні.

"Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - написав він у телеграм-каналі.

У Києві є влучання ракети - Кличко

Росія вдарили ракетами по Києву під час масштабної тривоги зранку 2 січня. За даними мера Києва, сталося влучання в одному з районів міста.

"У Подільському районі, попередньо, влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури", - наголосив він.

За словами Кличка, всі служби прямують на місце.

Чи є постраждалі - наразі невідомо.

Нагадаємо, у Києві під час атаки росіян 2 січня уламки ракети впали на багатоповерхівку.

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