Росія має перевагу в повітрі: керівник розвідки Естонії дав прогноз щодо Авдіївки

Керівник естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг оцінив бої за Авдіївку на Донеччині – як дуже важке протистояння для обох сторін.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій у Таллінні. Ця розмова стала можлива завдяки підтримці Європейського союзу.

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"ЗСУ чинять організований опір на ешелонованій лінії оборони. З військової точки зору роблять там все можливе – по максимуму. Однак, попри втрати, найближчими тижнями Росія продовжить наступ з теперішньою інтенсивністю бойових дій", - зазначив він.

За словами Ківісельга, росіяни будуть намагатися захопити Авдіївку до кінця цього року І хоча це місто не має стратегічного військового значення. Однак дуже важливе з пропагандистської точки зору.

"У разі успіху, перемога виправдала б в очах російського народу необхідність подальшої агресії в Україні й повної окупації Донецької та Луганської областей", - зазначив він.

Полковник Антс Ківісельг також відповів на запитання щодо прогнозу перемоги України у війні.

"У мене немає чіткої інформації, коли це може відбутися, але від всього серця я бажаю, щоб це відбулося якнайшвидше. Наразі ситуація важка. Росія встигла облаштувати лінії оборони, має перевагу в повітрі", - резюмував він.

Нагадаємо, військові експерти дали прогноз на 2024 рік – коли закінчиться війна в Україні.

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