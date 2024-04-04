РФ могла підготувати велику кількість ракет, а Путін поставив нове завдання – огляд новин

У Силах оборони повідомляють, що ворог накопичив десятки ракет, якими вже досить давно не бив по Україні! А моніторингові пабліки публікують супутникові знімки російських авіабаз та фіксують там ворожу активність. Про що попереджають в Силах оборони, до чого готуватися українцям і чим цього разу можуть вдарити окупанти, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

Росіяни готують удар “Калібрами”?

Українські захисники наскрізь бачать ворога і вже можуть майже точно спрогнозувати, що той задумав! І на жаль, новини звідти невтішні. Ворог накопичив 50 ракет “Калібр” для удару по Україні. Про це заявила начальниця об”єднаного оперативного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк. Коли їх запустять – лише питання часу.

"Попри те, що росіяни не можуть активно діяти в акваторії Чорного моря, але в базах у них все одно стоять уже завантажені “Калібрами” ракетоносії. Небезпека залишається високою. Завантажено 50 ракет", – сказала Гуменюк.

Як запускатимуть ракети

Не лякають росіян навіть українські морські безпілотники і вже відомо чому. Росія більше не виводить свої кораблі для ракетних ударів, але все ще може випускати “Калібри” з підводних човнів. Українські дрони, поки що їх знаходити та нищити не вміють.

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"Щоразу саме підводні ракетоносії вони виводили, що свідчить про те, що вони побоюються ударів українськими морськими дронами і БПЛА. Очевидно, що підводний корабель простіше вберегти від такого типу загроз", – пояснила Гуменюк.

Підтвердив цю інформацію і головний розвідник країни Кирило Буданов. За даними української розвідки, Росія дещо вичерпала свої запаси ракет Х-101, якими вже довго і регулярно обстрілювала Україну. Замінити їх мають саме “Калібри”, тож не виключено, що саме вони наступного разу полетять по Києву, Одесі, Харкову та інших регіонах.

"Скільки в них ракет, нам достовірно не відомо. Те, що вони не завдавали більше року ударів по енергетиці, дозволило їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу. Зараз вони технічно готові до застосування “Калібрів”. Поки флот накопичував свої ракети, повітряно-космічні сили РФ використовували ракети Х-101", – каже керівник ГУР.

Питали у Буданова і про нові російські ракети “Циркон”. Як відомо, вони протикорабельні, втім уже прилітали в Київ. 25 березня ці чергові “аналогвнєтні” ракети, які “неможливо збити”, запустили по об’єктах ГУР та СБУ в українській столиці, утім їх збила ППО. На жаль, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, поранивши людей.

Який “козир” має Москва

Але має ворог і інший козир у рукаві, а саме – стратегічну авіацію. Саме російські "Тушки" різних модифікацій та поколінь частіше за всіх б’ють крилатими ракетами по Україні. Один із моніторингових пабліків публікує супутникові знімки з російських авіабаз “Енгельс-2” під Саратовом і Моздоком у Північній Осетії.

Станом на кінець березня, коли зробили ці знімки, було видно, що на Кавказі ворог тримає не так уж і багато: два МіГи-31К, які є носіями “Кинджалів”, чотири Ту-22м3, стільки ж Су-34 та декілька грузових літаків.

А от в Енгельсі російських літунів значно більше. Станом на 29 березня на аеродромі було аж 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс та 3 Ту-160. Спостерігачі зазначають, що цю базу росіяни активно використовують для спорядження своїх літаків крилатими ракетами.

Росія знищує українську енергетику

Росія уже кілька тижнів знову цілеспрямовано б’є по українській енергетиці. Масовані ракетні удари, а також нальоти “шахедів” б’ють виключно по цивільній та критичній інфраструктурі, знеструмлюючи Харків, Одесу та інші міста на Сході та Півдні. Як повідомляє ДТЕК, росіяни знищили 80% усієй генерації компанії. 5 із 6 ТЕЦ серйозно пошкоджені.

Втім, українці носа не вішають, і намагаються у всьому знайти позитив. Ось наприклад, у ДТЕКу дуже раді, що їм вдалося врятувати одну пухнасту співробітницю Мурку, яка пережила російський ракетний удар. Її фото першими опублікували журналісти The Washington Post. Тепер вона справжній символ незламності для українських енергетиків.

Утім, загальні висновки невтішні. Наразі Росія має відчутну перевагу, тому що Україні банально не вистачає ППО та ракет до неї. На відновлення втраченого Україні знадобляться місяці. Миттєво і явно покращити ситуацію і “закрити небо” можуть лише партнери, зокрема США. Вони ж досі не погодили передачу Україні обіцяний майже 61 мільярд доларів. Винести це питання у Конгресі обіцяють уже в квітні, до поки ж у Пентагону немає можливості профінансувати передачу Україні навіть одного набою.

Путін дав військам нове завдання?

Путін же зупинятись не збирається і знову поставив своїм військам “нове-старе” завдання – за перше півріччя 2024 року повністю захопити українські Донецьку та Луганську області. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Путін дав завдання Міноборони, щоб протягом першого півріччя повністю захопити Донецьку та Луганську області і вийти на нові параметри в Харківській області, посилити позиції на Запоріжжі і нейтралізувати наш десант на Лівобережжі Херсонщини", – зазначив Маломуж.

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ТЕРМІНОВО! Росія приготувала величезну кількість ракет! Путін поставив нове завдання!