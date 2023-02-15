Росія може готувати масштабний авіаналіт: Жданов - про те, чи буде в Україні "другий Маріуполь"

Жданов вважає, що в російської авіації на території України немає шансів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не здатна перетворити українські міста на "другий Маріуполь", оскільки у нас зараз значно потужніша система ППО і їхні літаки просто падатимуть.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"На сьогодні в Україні вже не можна влаштувати "другий Маріуполь". Через напад РФ у перші дні війни в нас фактично не залишилось стаціонарної системи ППО. Росіяни тоді дуже багато знищили, а від решти ми відмовились. У нас сьогодні мобільна система ППО. Так, росіяни можуть визначити райони, але сама стартова позиція може бути зміщена кожного разу на кілометр чи півтора. Цю позицію треба знайти. Їм це вже не допоможе", - пояснив військовий експерт.

Олег Жданов додав, що росіяни справді разом із ракетними ударами можуть здійснити масштабний авіаційний наліт на територію України, проте цей план провалиться.

"Наскільки я розумію, росіяни хочуть провести масований ракетно-авіаційний удар, де будуть застосовані ракети і під прикриттям перешкод вони намагатимуться залетіти великою кількістю авіації, а це десятки винищувачів, та вдарити по об'єктах, які вони хочуть знищити. Це повинні бути стаціонарні об'єкти, бо по рухомих це неможливо. Але ми знаємо, що заліт російської авіації на нашу територію - це квиток в один бік. Всі російські літаки, які залітали сюди у квітні-травні, були збиті. Це - авантюра, але війною в РФ керують політики, а Герасимов йтиме на пролом до останнього російського військового", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, за даними США Росія може вдатися до повітряного бою під час свого наступу, адже її сухопутні сили виснажені. Тож Україні треба посилювати ППО.

Раніше Financial Times із посиланням на західну розвідку повідомило, що Росія готує новий наступ на Україну та стягує до кордонів бойову авіацію. Там вважають, що РФ може зробити ставку саме на авіанальоти.

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