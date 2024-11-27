Росія може готувати наступ на Запоріжжя — навколо будують фортифікації: усе, що відомо про ситуацію

Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога. Цього тижня росіяни вже намагалися прорвати там оборону.

Усе, що відомо про ситуацію на Запоріжжі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що кажуть військові та розвідка

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин 12 листопада повідомив, що російська армія переміщає на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи. За його словами, ворог може планувати штурми на півдні регіону.

ГУР МО доповідало, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога. Начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що кілька днів тому росіяни намагалися прорвати там оборону.

“Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалось досягти своєї мети”, — заявив Баргилевич.

Водночас британське видання The Economist з посиланням на джерела в українській розвідці пише, що біля міста Запоріжжя ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ.

“Українська розвідка вважає, що Росія готується до зухвалого наступу на місто Запоріжжя, за 30 км від фронту. Коли саме це станеться, ніхто не знає”, — йдеться в матеріалі.

Представник розвідки попереджає, що Росія може задіяти до 130 тисяч солдатів.

Полковник Олексій Хільченко, командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ Спартан, нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, зазначає, що Росія зайнята в іншому місці. За його словами, росіяни планували відправити 20-30 тисяч військових для початкового штурму, але половина з них була перекинута в російську Курську область.

Втім військовий із позивним “Лемберг”, командир батальйону 118-ї бригади, що обслуговує південно-західні оборонні позиції Запорізької області, згоден із тим, що росіяни планують атакувати.

“Вони ще не готові вдарити, але коли вони будуть готові, перший удар буде найважчим”, — сказав військовий.

Думки експертів

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко вважає, що в Росії на півдні немає достатньо сил, щоб провести наступ на Запоріжжя. Але вона може спробувати тактичні атаки на деяких напрямках.

“Щодо Запорізького напрямку. Ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає”, — запевнив Коваленко.

На його думку, зараз росіяни через своїх так званих “воєнкорів” масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку.

“Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль”, — каже Коваленко.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що не бачить загрози активного наступу на Запорізькому напрямку станом на сьогодні.

“Мова йде про 20-30 тисяч військовослужбовців, які там накопичує Росія. Але частину цих сил російське командування було змушене відправити в Курську операційну зону. Тому сьогодні очікувати, що вони там підуть в такий великий наступ, я би не став. А от те, що вони можуть активізувати бойові дії, це цілком імовірно”, — вважає Жданов.

Він погоджується, що мета росіян — зімітувати підготовку і переконати нас, що вони починають великий наступ на Запоріжжі, щоб ми почали перекидати туди резерви.

“Запоріжжя включене в Конституцію РФ. І Путін не скидає з порядку денного питання окупації Запорізької області. Але я думаю, що першочерговими є Донецька і Луганська області. Чому? Тому що вони скажуть, що вони виконали частину завдань, а саме звільнили так звані “ЛНР”, “ДНР”. А от вже після цього зосередження зусиль на Запорізькому напрямку може відбутися”, — розповів Жданов.

На його думку, російська армія може розпочати атаки на Запорізькому напрямку, які в перспективі можуть перерости в серйознішу спробу організувати операцію оперативного масштабу.

“Лінії оборони будуються буквально за спиною наших військ, які стоять на лінії бойового зіткнення. Оборона простягається аж до обласного центру, до Запоріжжя. Чим міцніше ми її зробимо, тим менше шансів у росіяни її прорвати. Може статися така картина, як влітку 2023-го, коли ми зіткнулися з такою проблемою, як лінія Суровікіна. Там настільки була глибоко ешелонована оборона підготовлена, що ми фактично її не змогли прорвати. До першої лінії ледь-ледь дійшли. Так ми можемо зробити те саме”, — каже Жданов.

Водночас ворог посилив обстріли Запоріжжя, тероризує місто “Шахедами”, КАБами і ракетами. За словами Жданов — це психологічний тиск на мешканців.

“Я думаю, що це не стільки пов'язано, що вони планують якийсь масштабний наступ. Це більше пов'язано з тим, що вони удосконалили свої засоби вогневого ураження. Принаймні КАБи, які тепер дістають до Запоріжжя. Ось в чому проблема, на мій погляд. А так терор — це для них норма. Терористичні атаки, удари по цивільних об'єктах для створення суспільної думки, що треба здаватися, треба капітулювати. Це у них така тактика ведення бойових — тактика терору”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня розповів, чи існує загроза наступу на Запоріжжя.

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