Росія може оплатити зброю для України: як таке можливо і що про це відомо

Росія непрямо, але сама може оплатити зброю для України. Євросоюз схвалив використання прибутків від російських заморожених активів на користь України. Гроші можуть надійти вже цьогj року.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

Відсотки від коштів РФ підуть на зброю для України

Близько 270 мільярдів євро російського Центробанку Захід заморозив іще на початку повномасштабної агресії РФ проти України. Це була одна з форм відповіді на вторгнення. Спочатку гроші планували витратити на відбудову України, якщо Росія відмовиться оплачувати її добровільно. Однак шляхів реалізації такої ідеї - не знайшли.

У Євросоюзі зокрема, де зберігається дві третини знерухомлених коштів, остерігаються юридичних, економічних та репутаційних ризиків. Натомість тут вирішили направити Україні відсотки, які генерують активи навіть у паралізованому стані. Це можна порівняти з процентами, які приносить депозит у банку. Й доходи, що накопичуються, починаючи від середини лютого 2024 року передають Україні. Останній крок до цього сьогодні зробила Рада ЄС. Сума цих прибутків сягає трьох мільярдів євро на рік.

Дев’яносто відсотків від неї витратять на найбільш нагальну потребу - зброю. Відновлення, погодились у ЄС, зачекає, тому на цю статтю витрат піде десять відсотків. Військову допомогу фінансуватимуть через Європейський фонд миру - інструмент ЄС, із якого країнам-членам відшкодовують витрати на зброю для України.

"Це був тривалий робочий процес, яким займалася Бельгія. Нарешті він завершився. Це має дозволити Україні отримати значне фінансування. Ми говоримо про три мільярди євро або більше, які до липня повинні бути доступні Україні, котра цього дуже потребує", - пояснила Аджа Лябіб, міністерка закордонних справ Бельгії.

Аджа Лябіб

Що буде із замороженими грошима РФ

Водночас “тіло” активів наразі лишається недоторканним - прихильники його конфіскації не змогли заручитися підтримкою провідних банків, і ці переговори давно застопорилися. Видання The Guardian розповіло про одну з ідей, що нині циркулює у "Групі Семи" - надати Україні кредит сумою на тридцять мільярдів євро. Відсотки за ним пропонується покривати прибутками від активів, а самі активи - використати як заставу для отримання кредиту. План просувають, як ідеться в публікації, Велика Британія й США.

Втім, його критики стверджують: якщо активи використати як заставу, - це те саме, що ними заволодіти. Президентка Європейського Центрального Банку, зокрема, зауважує, що слід бути вкрай обачними, розпоряджаючись російськими суверенними коштами. І прирівнює цей крок із порушенням міжнародного правопорядку, який Захід навпаки прагне захищати й намагається примусити до цього Росію.

Матеріал про кредит для України

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