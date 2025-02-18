Росія може планувати показовий обстріл України: названо причини, потужність та ймовірні цілі

На думку військового аналітика, на підступах до Києва ймовірна атака може бути відбита, а безпека інших міст - під питанням.

Росія не відмовилась від обстрілів України напередодні першого етапу переговорів, які розпочались сьогодні в Саудівській Аравії — в ніч проти 18 лютого ворог запустив по нашій країні 176 ударних БПЛА та дронів-імітаторів.

Після перемовного треку представників Росії та США, в Україні лунала повітряна тривога, причиною якої, за даними Повітряних сил, була загроза балістичних ракет. У другій половині дня сили оборони повідомили про появу швидкісних цілей з боку Росії на Сумщині та в Запорізькій області.

Що саме зараз демонструє Росія своїми ударами, як можуть змінитись обстріли під час перемовин та що може стати цілями путінських ракет — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт Роман Світан.

"Росія виробляє більше сотні БПЛА щодоби. Тому дрони ворог буде використовувати кожного дня, незалежно від переговорних треків. За допомогою БПЛА Росія виконує задачі постійного бойового тиску. Воно, це завдання, не пов’язано з перемовинами", — вважає Роман Світан.

Та додає: "А ось коли виникне питання тиску на українську владу, то тоді можуть полетіти балістичні та крилаті ракети, створюючи терористичну загрозу".

Продовжуючи думку, Світан каже: "Коли з терористом йдеш на контакт, він висуває свої вимоги, починає вбивати заручників. Тому зараз все буде залежати від відносин між Трампом та Путіним — до чого вони дійдуть, про що домовляться. Та чи дійдуть взагалі до чогось".

Військовий експерт не виключає, що далі може чинитись тиск на Україну.

"Механізм тиску на Україну з боку Росії простий — запускати ракети. Цей механізм неодноразово використовувався Путіним під час переговорних майданчиків. Першою такою показовою платформою були перемовини щодо зернової угоди в 2022 році. Як тільки в Стамбулі розпочалась зернова угода, Путін висунув вимоги, а потім пішли ракети по Вінниці. Тоді було втрачено людські життя", — каже Світан.

На думку експерта, нинішні обстріли України не є тиском на переговори, а інша бойова робота окупантів.

"Тривають бойові дії, у ворога триває виробництво "Шахедів", це все використовується в рамках загальної бойової задачі. "Шахеди" направляються на нашу інфраструктуру. Поки триває війна, це буде тривати", — впевнений він.

На думку аналітика, тиск ракетами під час перемовин може відбутись за допомогою декількох десятків таких повітряних цілей.

"Цілями такої атаки можуть бути ключові об’єкти — розподільче обладнання електростанцій, атомних станцій, залізнічні вузли, мости. Це може бути показовий удар 30-40 ракетами. Але від перемовин кількість БПЛА не буде залежати. Під час перемовин може бути використано ракетне озброєння", — каже Світан.

За його словами, не обов’язково ціллю буде Київ — столиця захищена від ракет краще за інші міста.

"Проблеми є від "Шахедів" через те, що їх багато. Удари можуть бути по будь-яким знаковим об’єктам критичної інфраструктури. Наприклад, в тому числі великі ємності з паливом, які можуть довго палати", — припускає експерт.

За словами Світана, така ракетна атака під час перемовин можлива в тому випадку, якщо президент України не погодиться на умови Росії. Наприклад, віддати юридично Донбас та Крим.

Раніше повідомлялось про те, що експерт попередив про ракетну небезпеку для багатоповерхівок.

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