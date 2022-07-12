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Росія може почати новий наступ 2023 року: експерт розповів, скільки триватиме війна та від чого це залежить

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Росія може почати новий наступ 2023 року: експерт розповів, скільки триватиме війна та від чого це залежить

Фото: Associated Press

Якщо Україна не відвоює Херсон та не відстоїть Донбас, то навесні 2023 року Росія знову може почати наступальні операції.

За таких умов у небезпеці перебуватимуть Миколаїв, Одеса та Київ

Про це в коментарі для проєкту "Розмова про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua сказав ексрадник міністра внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, засновник волонтерського проєкту "Добробат" Віктор Андрусів. 

"Проблема всіх прогнозів у тому, що ситуація постійно змінюється. Тобто ми можемо робити прогноз із ситуації станом на сьогодні. Зараз я бачу ситуацію так: до кінця осені Росія спробує захопити Донбас і їй це не вдасться. Зиму вона візьме на переоцінку всіх своїх можливостей. Якщо ми ще і відіб'ємо Херсон та південь, то шансів, що Росія буде продовжувати наступальну війну, дуже мало. Якщо Росія захопить Донбас, а ми не відіб'ємо Херсон, то, найімовірніше, навесні будуть нові військові операції. Їх буде дві - це наступ на Миколаїв та Одесу і повернення наступу на Київ. Тому дуже важливо відстояти Донбас та відбити Херсон", - сказав Андрусів.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи може Росія почати третю фазу масштабного наступу і в який місяць.

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