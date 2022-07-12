Росія може почати новий наступ 2023 року: експерт розповів, скільки триватиме війна та від чого це залежить

Якщо Україна не відвоює Херсон та не відстоїть Донбас, то навесні 2023 року Росія знову може почати наступальні операції.

За таких умов у небезпеці перебуватимуть Миколаїв, Одеса та Київ.

Про це в коментарі для проєкту "Розмова про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua сказав ексрадник міністра внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, засновник волонтерського проєкту "Добробат" Віктор Андрусів.

"Проблема всіх прогнозів у тому, що ситуація постійно змінюється. Тобто ми можемо робити прогноз із ситуації станом на сьогодні. Зараз я бачу ситуацію так: до кінця осені Росія спробує захопити Донбас і їй це не вдасться. Зиму вона візьме на переоцінку всіх своїх можливостей. Якщо ми ще і відіб'ємо Херсон та південь, то шансів, що Росія буде продовжувати наступальну війну, дуже мало. Якщо Росія захопить Донбас, а ми не відіб'ємо Херсон, то, найімовірніше, навесні будуть нові військові операції. Їх буде дві - це наступ на Миколаїв та Одесу і повернення наступу на Київ. Тому дуже важливо відстояти Донбас та відбити Херсон", - сказав Андрусів.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи може Росія почати третю фазу масштабного наступу і в який місяць.

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