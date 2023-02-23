Росія може поширити "СВО" і на Молдову: експерт вказав на ознаки підготовки

РФ може вигадати сценарій із "порятунком" Молдови від "вторгення" третьої сторони до Придністров'я.

Заяви російської пропаганди про нібито плани України щодо вторгнення до Придністров’я можуть свідчити пронамір РФ захопити владу в Молдові та відкрити новий фронт проти України.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він порівняв дії пропагандистів щодо Придністров’я з подіями напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України – коли росіяни вигадали фейк про українських диверсантів.

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"Така сама ситуація з провокацією відбулась 21 лютого 2022 року – росіяни розповсюдили фейк про те, що, начебто, диверсійна група ЗСУ намагалась дістатись території Російської Федерації з території так званої "ДНР", – нагадав Коваленко.

Він зауважив, що росіян при цьому абсолютно не збентежив той факт, що місце, де нібито зупинили цих диверсантів, розташоване за 30 км від лінії зіткнення.

"Але вже 24 лютого відбулось повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну. Тобто це було інформаційне підґрунтя для того, щоб готувати споживачів інформаційного фаст-фуду до вторгення. Це був один з етапів цієї підготовки. Я не виключаю, що такого роду провокація може бути використана росіянами для того, щоб розпочати якийсь гібридний сценарій щодо Молдови", – пояснив оглядач.

Він припустив, що Росія може вигадати сценарій із "порятунком" Молдови від "вторгнення" якоїсь третьої сторони до Придністров'я. Російська пропаганда назве молдовську владу "нацистською" та заявить, що її треба якомога швидше денацифікувати ідемілітарізувати.

"Такий гібридний сценарій можливий. Будь-яка ІПСО – це фактично підготовка. Загроза збільшується", – зауважив Коваленко.

"Росіяни можуть розповідати своєму населенню, що була загроза для Придністров'я, саме тому треба розповсюджувати так звану "СВО" і на Молдову. На мій погляд, це досить суїцидальний сценарій. Якщо він буде використаний росіянами, то вони зазнають ще більшого фіаско, ніж в Україні. Є величезні сумніви, що цей сценарій їм вдасться", – оцінив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, Міноборони РФ 23 лютого опублікувало заяву про те, що нібито українська влада готує провокацію проти Придністров'я. Однак молдовська влада спростувала цю заяву Москви.

Що відбувається в Молдові

На початку лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка держави перехопила план РФ щодо руйнування політичної ситуації в Молдові зі знищенням демократичного ладу та захопленням влади. Молдовська влада підтвердила, що отримала такі дані від Києва.

Наступного дня у відставку подала прем’єрка Молдови Наталія Гаврилиця. Замість неї посаду голови уряду обійняв Дорін Речан, який одразу виступив за демілітаризацію Придністров'я та вигнання звідти російських військ.

В середині лютого президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ влаштувати держпереворот у її країні та використати Кишинів у війні проти України.

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