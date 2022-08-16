Росія може посилити ракетні обстріли як помсту за "бавовну" в Криму - військовий експерт

Тарас Жовтенко зауважив, що ракетний терор це єдиний інструмент, який Росія ще може хоча б з якоюсь мінімальною ілюзією ефективності використовувати проти України.

Армія РФ воювати не вміє, тому або просувається вперед, засіваючи трупами своїх солдатів усе навколо, або ж вдається до терору.

Про це заявив військовий експерт Тарас Жовтенко у випуску ТСН о 19:30 за 16 серпня 2022 року.

Відповідаючи на запитання, чи варто бути особливо пильними до тривог, оскільки ворог може намагатися влаштувати помсту за вибухи у Криму, може активізувати удари по містах, далеких від фронту, Жовтенко зауважив, що побоювання небезпідставні, оскільки в нинішніх реаліях терор – це єдиний інструмент, який Росія ще може хоча б з якоюсь мінімальною ілюзією ефективності використовувати проти України.

"Розуміючи, що ми маємо справу з ворогом, який у першу чергу опирається на тактику терору, тому що російська армія, з точки зору професійної оцінки, воювати не вміє, це завжди два можливих режими ведення бойових дій. Це або закидання шапками, засівання трупами своїх же власних солдатів, цією масою росіяни катком і вогневим валом намагаються просуватися вперед. Мінімум якихось стратегічних оцінок ситуації, маневрів і всього іншого. Або, якщо ця тактика пробуксовує, вони вдаються до інструментарію вже більш класичного, терористичного. Тому, пам'ятаючи це і розуміючи, що росіяни в будь-якому випадку, з приводом чи без, інструмент терору постійно використовують, безумовно, ці побоювання є небезпідставними. Оскільки в нинішніх реаліях терор – це єдиний інструмент, який росіяни ще можуть хоча б з якоюсь мінімальною ілюзією ефективності використовувати проти нас", - зазначив експерт.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму лунали вибухи.

Зазначимо, що вранці у вівторок, 16 серпня, в окупованому Криму вже лунали вибухи: поблизу селища Азовське Джанкойського району горіла російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції.

Згодом у Міноборони РФ сьогоднішні вибухи в Криму назвали диверсією.

Нагадаємо, тисячі громадян Росії рушили в бік мосту через Керченську протоку. Паніка в окупантів піднялася після ранкової атаки по військовій частині.

9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Тоді російсько-окупаціна "влада" повідомила про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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