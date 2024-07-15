Росія може повторити масований удар по Україні: Жданов і Світан попередили про небезпеку

Російська армія може повторити масований ракетний удар по Україні. Якщо ворога щось і стримує, то це лише відсутність розвідувальних даних про цілі на нашій території і неможливість “стовідсоткової” атаки.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

“Вони розуміють, що у нас є на одній, на другій, на третій ділянці є протиповітряна оборона, і немає сенсу використовувати ракету, якщо знаєш, що її зіб'ють. Тільки це їх стримує. Зараз у росіян виробництво ракет і “шахедів” поставлено на такий рівень, що їх абсолютно не бентежить їх нестача. Навпаки, відсутні цілі — ось це проблема”, — розповів Роман Світан.

Водночас, за словами військового експерта Олега Жданова, в Росії на сьогодні може бути накопичено до тисячі ракет різних типів. Це означає, якщо навіть 100 ракет одночасно буде задіяно, їх вистачить на 10 масованих ударів.

“Плюс вони їх випускають — до 100 ракет на місяць різних типів, поповнення запасу теж є. Медведєв прийшов до тями після чергового запою і сказав, що це “тільки початок”. Судячи з таких заяв і того, що вони будуть давити на нас в плані підписання капітуляції, то я думаю, що повтори будуть. З якою інтенсивністю — тут вже важко сказати. Все буде залежати від ситуації в самій Росії. Якщо там все гаразд, Путін контролює ситуацію, то такі удари можна повторювати раз на тиждень, а може навіть частіше. Якщо він вирішить, що треба сильно натиснути на Україну”, — вважає Олег Жданов.

Під час останньої масованої атаки Росії по Києву 8 липня, яка забрала життя 33 людей, вісім російських ракет “пробили” ППО в столиці. Втім, за словами Олега Жданова, Україні вистачає ракет для комплексів.

“Ракет для ППО вистачає, тим більше, що в останніх пакетах військово-технічної допомоги, як завжди цей перелік починається з ракет для ППО. І нам передавала Іспанія ракети додаткові, з Японії 100 ракет через США приходили до “Петріота”. А решту так само ми замовляли і отримували. Так що тут, на мій погляд, не в ракетах справа”, — вважає Олег Жданов.

Водночас, за словами Романа Світана, ракет для ППО ніколи не буває багато. Тим більше, що російська армія “креативить” під час повітряних ударів.

“По-перше, вони дорогі (ракети для комплексів ППО — ред.). По-друге, в нас не так багато комплексів. Ще питання в тому, що ми не можемо закрити повністю повітряний простір. Ну і по-третє, росіяни постійно “креативлять” — вони пробують різні механізми відкриття нашої системи ППО, пробують системи радіоелектронної боротьби на самих ракетах, нові маршрути заходу ракет і так далі. Іноді пробій ППО стається. Хоча, припустимо, реальних причин, чому це саме в районі Києва сталося, бо в Києві має бути залізобетонне ППО, я для себе ще не відрізнив. Так, є “креатив” по висотам заходу. Так, є механізми пасток, системи РЕБ на ракеті. Але це все, в принципі, не масово — ну одна ракета, дві. Але коли пройшло багато ракет, тут виникає питання. Тобто причин, поки принаймні, реальних причини я поки не знайшов”, — каже Роман Світан.

Він зазначив, що для підготовки ракетного удару по Україні росіянам потрібно максимум дві-три доби. Щоб завдати масованого удару — до 50 ракет — знадобиться близько тижня.

“Можуть однозначно повторити. До десятка ракет вони хоч кожен день можуть відправляти, це не проблема. Тут питання у цілях. Для 40 ракет треба 40 цілей. А щоб 40 цілей були на місці, сиділи чекали ракет — такого не буває. У нас постійно йде рух. У них просто немає такої кількості цілей. І от чому вони там по три, пять, сім ракет, по дві іноді пускають. Як тільки вони бачать якусь ціль, розуміючи, що вона може піти, одразу запускають ракету, не чекаючи. З'явився поїзд з технікою, його треба зараз знищити, і вони одразу готують атаку, не чекаючи масованої атаки — бо через годину його там не буде. Це наприклад, для розуміння”, — пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, в Росії вигадали, як обдурити українську систему ППО. Російська армія активно використовує для цього імітатори ударних безпілотників.

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