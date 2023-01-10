Росія може призвати і три мільйони людей, кинувши їх з палицями на війну: аналітик – про мобілізацію

Для Росії – не проблема мобілізувати 500 тис. людей, а то й кілька мільйонів, проте для їхнього забезпечення забракне техніки, зброї та навіть набоїв.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Вони цілком можуть мобілізувати і пів мільйона, і мільйон, і навіть два-три мільйони людей. Якщо буде загальна мобілізація, будуть ловити всіх, де тільки можливо, по всій Росії. Для цього їм потрібно декілька місяців. Думаю, до березня вони це можуть зробити. Тут не це головне. Головне те, що в них немає і їм ніде брати техніку – саме БТРи та БМП, гармати, щоб забезпечити цих людей відповідною кількістю техніки і навіть набоями", – звернув увагу аналітик.

Він додав, що для забезпечення 500 тис. мобілізованих Росії треба приблизно 7 тис. танків, а такої кількості в неї просто немає.

"Щоби забезпечити таку кількість людей тільки танками, промисловості РФ треба працювати приблизно 10 років, важкою технікою – приблизно 20 років. На складах стратегічного зберігання в них такої кількості зброї немає, тому що там знаходяться більше 10 тисяч танків, але до ладу можуть привести лише не більше трьох тисяч, чого замало, щоб забезпечити 500 тисяч людей. Щоб забезпечити їх, треба приблизно 7 тисяч танків, не враховуючи іншу техніку", – оцінив Гетьман.

"Ці 500 тисяч – це приблизно 250 мотострілецький полків і можна подивитися, скільки вони потребують танків, бронемашин. Це приблизно 6-7 тисяч танків і десь 30 тисяч бронемашин. В них просто такого немає", – додав український ветеран.

Він також висловив думку, що окупанти надалі кидатимуть своїх мобілізованих на фронт без належного навчання та забезпечення, як це зараз відбувається під Соледаром та Бахмутом.

"Це можна порівняти з тим, що робив Сталін. Він робив так звану чорну піхоту, чорні піджаки – по-різному їх називали. Людям давали навіть палиці і без техніки цивільних посилали просто на забій, не рахуючись із кількістю життів. Це і вже відбувається – під Соледаром, під Бахмутом. Але ось цим 500 тисячам нових мобілізованих даватимуть просто палиці та гвинтівки Мосіна", – зазначив військовий аналітик.

Нагадаємо, за даними української розвідки, 15 січня в Росії планують оголосили нову хвилю мобілізації та набрати до війська до 500 тис. осіб. Очікується, що нових "мобіків" відправлять у наступ у Донецькій, Харківській областях та, можливо, у Запорізькій області.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що нових мобілізованих росіян країна-агресорка не зможе забезпечити навіть бронежилетами і шоломами.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, нова мобілізація може стати для Кремля дуже складним завданням і потенційних бійців доведеться "виловлювати з собаками". А нестача мобілізованих може призвести до неготовності угруповання РФ до визначеного терміну нового наступу.

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