Росія може розпочати новий наступ на Сумщині: Жданов оцінив небезпеку

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times повідомив, що Росія може розпочати новий наступ у Сумській області.

Скільки військ накопичила російська армія біля кордону, коли ворог може піти у наступ та чи існує загроза для Сум — у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Скільки військ накопичила Росія біля кордону

За останньою інформацією від української розвідки, Росія накопичила біля кордону з Сумською областю 11,5 тисяч військовослужбовців. За словами Олега Жданова, цього недостатньо для проведення військової операції.

“Буданов не сказав головного — яку кількість Росія накопичила на Сумському напрямку. Із того, що ми знаємо, з попередньої інформації від нашого Головного управління розвідки, там накопичено 11,5 тисяч військовослужбовців російської армії. Цього недостатньо для проведення якоїсь більш-менш військової операції. Тому, скоріше за все, якщо там і буде якийсь рух, то це буде мати вигляд як розвідка боєм на невелику глибину від нашого кордону. Це якщо чисельність відповідає тій, про яку заявляла наша розвідка. Тому що спочатку говорили, що на Білгородщині 30 тисяч російських військових, а сьогодні кажуть, що наступає 50. Питання — де взялися ще 20?” — каже Олег Жданов.

Коли Росія може піти у наступ

На думку військового експерта, ймовірність наступу російської армії на Сумщині існує. За його словами, усе буде залежати від того, якого успіху ворог досягне на Харківському напрямку.

“Я б на сьогодні сказав, що ймовірність 50 на 50. Це буде залежати від того, якого успіху вони досягнуть на Харківському напрямку. Поки що у них є успіх, то їм Сумська область не потрібна. Ми не змогли провести стабілізаційні заходи відповідні, і на сьогодні вже бої тривають у самому Вовчанську. Є загроза захоплення міста повністю. Якщо б ми зупинили і змогли завдавати вогневе ураження противнику біля Вовчанська, то, я думаю, тоді це могло б прискорити ухвалення рішення російським командуванням щодо початку військової операції на Сіверському оперативному напрямку, біля Сум”, — розповів Олег Жданов.

Ворог може почати наступ на трьох напрямках

Військовий експерт вважає, що нам треба більше пильнувати за східним фронтом. Сьогодні натомість вся увага прикута до Харківщини.

“Мета й була розтягнути наші резерви, ми прислали війська на Куп’янський оперативний напрямок. Тепер Росія може вдарити чи посилити свої зусилля на будь-якому оперативному напрямку східного фронту. Куп’янський напрямок — це найбільш вірогідний. Там ціла танкова армія стоїть, ми підзабули вже про це, в очікуванні, коли можна буде рухатися вперед. І у нас є Часів Яр і Очеретине. У нас три таких загрозливих напрямки, де Росія може розпочати наступальні дії”, — розповів Олег Жданов.

Сумщина давно готується до можливого російського наступу, фактично з 2022 року, каже військовий експерт.

“І, наскільки мені відомо, там був зовсім інший командувач на цьому оперативному напрямку. Він займався цим (будівництвом укріплень — ред.) доволі серйозно. На Сумщині у нас оборонні позиції ліпші, ніж на Харківщині”, — розповів Олег Жданов.

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