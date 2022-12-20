Росія може спробувати захопити Рівненську АЕС під час нового наступу – ексзаступник голови СБУ

Під час нового великого наступу Росії на Україну одним з пріоритетних напрямків для ворога може бути Рівненська АЕС. Шантажем атак по ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови спецслужби Віктор Ягун.

"Я думаю, що один з пріоритетних напрямків, – це Рівненська атомна (електростанція). Тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин. Посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення її інфраструктури, зокрема енергетики", – розповів генерал-майор.

Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із Заходу.

"Тому я думаю, що, скоріш за все, вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання із Заходу і, зокрема, захопити Рівненську атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону. І вони можуть скерувати цей свій удар у тому напрямку", – додав Ягун.

Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають.

"Треба враховувати, що не тільки вони це розуміють, ми так само це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою, що їх там чекають", – зауважив ексзаступник голови СБУ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ накопичує війська і зброю для нового наступу в січні або навесні. Щодо можливих напрямків, то вторгнення може бути або на сході, або з півдня, або з Білорусі.

На думку військового експерта Олега Жданова, окупанти можуть спробувати прорвати кордон України на Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках. Мета ворога – відтягти частину українських військ на північ з інших напрямків.

Коментуючи загрозу нового наступу, радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що одна військова операція ЗСУ може змінити відповідні плани командування армії РФ.

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