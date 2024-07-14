Росія може вдарити по дамбі Київської ГЕС: що задумав ворог і яка частина Києва під загрозою

Росіяни знову роблять неоднозначні заяви, мовляв, українці готують підрив дамби Київської ГЕС. Абсурдні та дикі вигадки активно обговорюють у Мережі.

Але як запевняють експерти – саме це стиль Путіна: спочатку набрехати, а потім вдарити власними ракетами і вкотре назвати чорне – білим. В цьому вся суть тактики держави-агресора.

ТСН.ua розбирався у темі щодо дамби Київської ГЕС: чим ця споруда небезпечна для Києва, чи можливо її підірвати ракетами і що насправді можуть зробити росіяни.

Брехливі погрози від Кремля

Військовий експерт Ігор Романенко переконаний, що подібні заяви російської пропаганди мають лише провокаційний характер.

"Для чого нам знищувати дамбу Київської ГЕС? Яка у цьому мета? Правильно, ніякої. Це лише величезний збиток, як з військової, економічної та найбільше екологічної точок зору. Роблячи подібні заяви російські пропагандисти несуть відверту маячню, сподіваючись, що у неї хтось може повірити. Хоча, безперечно, ті, хто "прикутий" до російського телевізора це можуть "проковтнути", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Київське водосховище – найвище по течії з каскаду шести водосховищ на річці Дніпро. Його приблизний об’єм - 3,7 кубічних кілометри води.

Об’єм – колосальний. З точки зору виключно чистої фізики, якщо прибрати дамбу, то така надпотужна маса води теоретично здатна призвести до катастрофічних наслідків не тільки для Києва, а й для багатьох територій вздовж русла Дніпра.

Дамба Київської ГЕС / Фото: Укргідроенерго

Заяви у стилі Геббельса

Ігор Романенко додає, що російські пропагандисти проголошуючи подібні заяви проводять паралелі підриву Дніпрогесу під час Другої світової війни, коли радянська влада під час першого відступу, підірвала дамбу, щоб затопити велику територію, а потім у цьому звинуватила німців.

"Це абсолютно різні речі та умови. А подібні порівняння я назвав би брехнею по-геббельсівські у виконанні російської пропаганди. Для чого це робиться? Щоб потім і справді нанести удар по Київській ГЕС та вкотре чорне назвати білим, мовляв, українці бомблять та топлять самі себе. Як це вже було у випадку з підривом Каховської ГЕС. Путін та його посіпаки подібними заявами знімають відповідальність за свої варварські дії. Все це робиться з метою примушення України до миру на умовах Путіна", – пояснює Ігор Романенко.

Можуть вдарити по ГЕС

Він додає, що 8 липня російським ракетам вдалося пробитися через нашу систему ППО.

"Це сталося, на мою думку, через брак ракет у нашої ППО для збиття ворожих цілей. І всі ці страшні влучання у Києві це показник для західних партнерів, що ми потребуємо негайної допомоги. Не обіцяних Patriot, а реальних, без зволікань та у великій кількості. Як тільки Путін побачить, що у нас з’являються слабкі місця у захисті, він буде наносити нові ракетні удари, в тому числі, і по дамбі Київської ГЕС", – зазначає Ігор Романенко.

Чим маємо рятуватися?

Експерт підкреслює, що після останньої атаки на Київ, ворог відчув, що нашу ППО можна пройти.

"Тому вони продовжуватимуть бити і далі. І це небезпечно. Нам потрібно підсилювати систему ППО. Росіяни вже вдосконалили свої крилаті ракети, як морські так і повітряного базування. Вони використовують на ракетах теплові пастки, засоби радіоелектронного подавлення. І отримують, на жаль, результат", – розповідає військовий експерт.

Він додає, що раніше ми збивали крилаті ракети краще, бо для цього було достатньо ракет у ППО, а балістичні ракети, на жаль, пропускали – їх набагато важче збивати.

"На жаль, вдосконалені російські крилаті ракети зараз стали для нас проблемою. Тому, гадаю, що нам терміново потрібно заводити F-16 і організовувати за рахунок двох шведських літаків дальнього виявлення – зону розвідки та управління над всією територією України. До речі, це буде корисним і для натівської системи ППО, про яку говорили Шольц та Макрон", – підкреслює Ігор Романенко.

РФ вже проводить розвідку біля Вишгорода

Нещодавно російські дрони були помічені над Вишгородом, один з них навіть залетів на територію Білорусії.

Ми поцікавилися у військового експерта: активність ворожих безпілотників – це розвідка в районі Київської ГЕС чи випадковість?

"Випадковостей на війні не буває. Це, радше якась закономірність, яку ми поки що не з’ясували. Але якщо у якомусь районі з’являються російські розвідувальні апарати, то це означає, що район знаходиться у центрі особливої уваги ворога. Тому потрібно аналізувати та прогнозувати, що саме росіян може там цікавити, а передусім треба знищувати розвідувальні апарати. Далі варто швидко підсилювати оборону цього району", – зазначає Ігор Романенко.

Чи може ворог знищити дамбу Київської ГЕС?

Щодо можливості РФ атакувати ракетам дамбу Київської ГЕС, то експерт каже – зруйнувати її буде важко.

До речі, 26 лютого 2022 року росіяни вже намагалися нанести ракетного удару по дамбі. Тоді наша ППО вночі збила ракету, яка прямувала у сторону дамби Київського водосховища у Вишгороді.

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"Звісно, що дамбу можна пошкодити, якщо ворог накопичить та сконцентрує в одне місце до 15 ракет. Але ніякого цунамі, яке за хвилини змиє Київ не буде. Відповідні розрахунки вже зроблені науковцями по Київській ГЕС та по Канівській ГЕС. Вода може підтопити певні території на лівому березі Києва, але ніякого апокаліпсису не буде. Цю тему ворог раз по раз роздмухує, щоб посіяти паніку серед киян та українців, аби тиснути морально та психологічно. Це і є ціллю усіх цих вкидів ворожої пропаганди", – зауважує Ігор Романенко.

Дамба Київської ГЕС: чи вистоїть споруда? / колаж ТСН.ua

Що затопить у разі пошкодження затворів дамби

Інженери, які будували дамбу, передусім дбали про безпеку. Тому в міцність дамби Київської ГЕС закладалися різні варіанти навантажень чи варіанти надзвичайних подій. Дехто з експертів каже, що дамба витримає навіть ядерний удар.

Як раніше розповідав ТСН.ua Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, російські ракети дійсно можуть пошкодити металеві затвори греблі.

"Це потенційно може призвести до неконтрольованого витоку води з Київського водосховища. Буде короткочасне підтоплення деяких територій нижче греблі по течії Дніпра. Але, за прогнозами "Укргідроенерго" ці зони підтоплення будуть незначними і всі оперативні служби та мешканці будуть оповіщені про таке підтоплення завчасно", – зазначав Сергій Попко.

Передусім йдеться про Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території на лівому березі столиці.

Але до цього у КМВА додають, що будівля дамби Київської ГЕС надійно охороняється і знаходиться під постійним контролем військових.

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Раніше ТСН.ua розповідав про загрозу підриву Київської ГЕС: у МЗС відповіли на заяву Кремля.

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