Росія може вдарити по Україні ракетами, щоб українці налякались та здались - військовий експерт

Росія може вдарити по Україні ракетами, щоб українці налякались та здались - військовий експерт

Військовий експерт наголосив, що давно потрібно було визнати, що в Україні триває війна.

Росія може нанести по Україні ракетні удари, щоб залякати українців та примусити народ погодитись на свої вимоги.

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Про це 23 лютого сказав військовий експерт Олег Жданов під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1".

"Єдиний варіант - це безконтактна війна, в плані залякування нашого населення. Це поодинокі вибіркові удари - ракетні удари. Це те, проти чого у нас на сьогоднішній день немає зброї. Добивання суспільства до ситуації, коли люди почнуть говорити, що "краще поганий мир, ніж хороша війна". Такий варіант можливий. Але ми забуваємо той факт, що будь-яке вторгнення або будь-яка ракета, яка прилетіла з території РФ, - це війна. Ми зараз знову ховаємо війну, до речі - те, що на сьогоднішній день відбувається на Донбасі. Сподіваюся, коли щось, не дай Боже, прилетить, ховати вже не треба буде - треба буде її визнавати і офіційно звертатися до міжнародної спільноти стосовно застосування всіх заходів до країни-агресорки", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, російський економіст, очільник Інституту економічного аналізу та ексрадник президента РФ Андрій Ілларіонов заявив, що президент Росії Володимир Путін не збирається йти на реальні бойові дії, а хоче створити "димову завісу", аби світова спільнота легше проковтнула "визнання" "ЛДНР".

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