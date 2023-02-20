Росія може застосувати авіацію на двох ділянках фронту – військовослужбовець

Попри те, що Росія зібрала за 200 км від українського кордону бойову авіацію – літаки та гелікоптери, Кремль, ймовірно, не буде застосовувати ці літаки.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"Це вже було і вони зазнали шалених втрат минулого року, коли спробували зробити масований прорив вертольотами і літаками. Тим не менш, якщо росіяни все-таки будуть здійснювати якийсь масштабний прорив, я гадаю, що це буде під Куп‘янськом або біля Кремінної. Масований авіаційний наліт може бути. Але оскільки наше ППО вже довело свою ефективність, вони не застосують авіацію так, як вони собі це уявляють", – пояснив він.

Що відомо про авіацію РФ біля кордонів України

За даними ГУР, Росія зібрала за 200 км від кордону України 450 літаків і 300 гелікоптерів.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко наголосив, що ситуація щодо накопичення Росією авіації справді серйозна, однак в Генштабі про неї знають.

Представник воєнної розвідки України Андрій Юсов повідомив, що Росія заховала свою авіацію від ударів ЗСУ. Він також зазначив, що росіяни можуть використовувати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України.

Говорячи про шанси росіян на успішну повітряну кампанію, міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що це залежатиме від кількох факторів – майстерності пілотів, погоди, маневреності та технічного стану літаків.

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