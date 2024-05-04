Росія може застосувати ядерну зброю у війні: чи потрібно цього боятися — Жорін

Наслідки для РФ після застосування ядерної зброї можуть бути набагато більшими, ніж вплив від неї на українців.

Російська армія може застосувати тактичну ядерну зброю в теперішній війні, але наслідки від її застосування не потрібно перебільшувати.

Таку думку висловив в ефірі проєкту “Нічна варта” заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку “Азов” майор Максим Жорін.

“Це не буде Хіросіма, таких кадрів ми не побачимо при використанні сьогодні сучасної тактичної ядерної зброї. По-перше, у нас всі міста бетонні, що набагато зменшує [силу] ураження. По-друге, зовсім інший заряд там несеться. По-третє, це все ж таки наслідки — так чи інакше вони для росіян будуть”, - зауважив він.

За словами Жоріна, враховуючи “всю нервозність і психованість росіян”, абсолютно можливо, що у Кремлі можуть дійти до такого стану, коли захочуть використати свій останні козир у війні.

“Проте не треба боятися і перебільшувати наслідки від використання [ядерної зброї], навіть якщо вони будуть. Наслідки для Росії після цього можуть бути набагато більшими, ніж вплив безпосередньо від застосування цієї ядерної зброї”, - наголосив він.

Раніше речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявляв, що гіпотетична можливість застосування Росією у війні проти України ядерної зброї існує, але такий сценарій “лежить у найдальшому ящику”. За його словами, застосування зброї масового ураження - це єдине, що ще залишилося не використаним із усього арсеналу окупаційної армії. Після цього у Кремля не залишиться жодних інших аргументів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ситуація на зараз найбільш загрозлива і матиме доленосні наслідки - Максим Жорін |Нічна варта"

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що РФ "готова до ядерної війни".

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