Росія може завдати потужного удару на день народження Путіна: дата

Російська армія вже готова до масованої атаки по Україні і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

“Але ухвалять рішення вдарити, найімовірніше, виходячи з якоїсь політичної доцільності. Наприклад, у районі 7 жовтня (на день народження Путіна — ред.). Або після того, як точно визначать, що “засушили” всю систему ППО”, — припустив Роман Світан.

Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 “Шахедів" на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть “з коліс”.

“Тобто приблизно ті самі 15-20 “Шахедів” на добу використовуватимуть і надалі”, — вважає військовий експерт.

Нагадаємо, Росія готується до атак по енергетиці: експерт дав прогноз, якою буде зима в Україні.

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