Росія може завдати повторного ракетного удару по Києву: Жданов назвав дату

Російська армія може завдати повторного ракетного удару по Києву сьогодні, 14 грудня. Адже для президента РФ Володимира Путіна — це “сакральна дата”. У диктатора проходить пресконференція, де він проводить “пряму лінію з народом”.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Потім Різдво — 25 грудня, Новий рік. Так що атаки цілком ймовірні. На жаль, ми не можемо з вами прогнозувати, які завдання ставляться в РФ. Якщо це тиск на суспільство, на воєнно-політичне керівництво країни з метою примушення нас до перемовного процесу, до капітуляції, то це одне. Так, тут прив’язка до таких ось дат, щоб зіпсувати нам свята, цілком ймовірно”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

За словами Олега Жданова, вірогідність ще одного російського удару балістичними ракетами з комплексу С-400, які ворог, ймовірно, застосував 13 грудня, залежить не від запасу ракет, а можливості комплексів.

“Ми дуже багато повибивали комплексів С-400. Вони вже знімають їх з дальніх кордонів, з півночі, далекого сходу і тягнуть сюди. Їм треба обирати. Або тягнути в Брянську область для, припустимо, Києва і прилеглих областей. Або тягнути на лінію фронту для того, щоб закривати дірки, там вже є проблема. З ракетами, на жаль, треба констатувати факт, що проблем в них немає. Як по запасам, так і можливостям із виробництва”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Ракетний удар по Києву 13 грудня: що відомо

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по Києву в ніч проти 13 грудня. Близько третьої години ворог випустив, за попередньою інформацією, десять балістичних ракет С-400, які не застосовував по столиці майже рік.

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