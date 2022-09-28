Росія може завдати ядерного удару по Львову чи Карпатах - військовий експерт

Та США вже застерегли РФ щодо застосування ядерної зброї, давши зрозуміти, що беруть Україну під свою "ядерну парасольку" і можуть завдати відповідного удару по ядерних об'єктах і об'єктах військової інфраструктури РФ, якщо Росія піде на такий крок.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в коментарі ТСН.ua.

"В Російській Федерації існує, скажімо так, певна програма щодо завдання удару на випередження. Перший удар – це імітація, тобто сигнал щодо можливості застосування ядерного удару. Це удар над територією малозаселених районів, це може бути море, якщо умовно екстраполювати на Україну, то це – Карпати", - каже експерт.

Він зазначає, що якщо після цього країна не відповідає на дипломатичний тиск з боку РФ, то другий удар може бути завданий безпосередньо по інфраструктурних об'єктах.

"Насамперед це стосується залізничного транспорту. Тому Росія цим і лякає. Бо власне завдання ракетних ударів по інфраструктурі "Укрзалізниці" у момент уповільнення військово-технічної допомоги збоку країн Заходу, ви пам'ятаєте, вони цілилися по Львівській області свого часу, намагаючись паралізувати військову допомогу ЗСУ. Воно не дало дало того ефекту, на який вони розраховували. Тут розглядають варіант, тут натяк на те, що тактичний ядерний удар може бути завданий по інфраструктурі, в першу чергу по залізниці", - сказав Снєгирьов.

Зв його словами, у Росії є до 5 тисяч тактичних ядерних зарядів, на бойовому чергуванні – 2,5 тисячі.

"Тобто кількості достатньо. Але можливість завдання (ударів – Ред)… Давайте говорити про цей шантаж, а це був реальний шантаж, відповідь РФ на заяви американської сторони, зокрема президента США про те, що він неодноразово давав зрозуміти президенту Путіну, що навіть розмови про застосування ядерної зброї вони змінять характер цієї війни. Американський президент дав чітко зрозуміти, що США беруть Україну під свою "ядерну парасольку", - сказав експерт.

Він додав, що після відвертого шантажу Путіна Сполучені Штати підняли літаки, які наразі стежать за ядерними об'єктами Російської Федерації.

"Прозвучала чітка заява про можливість завдання відповідного удару по ядерних об'єктах і об'єктах військової інфраструктури Російської Федерації у разі використання ядерної зброї", - сказав Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки і закликав не робити цього.

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